Blocajul ANCPI a amânat peste 5.000 de tranzacții prin credit. Aproape jumătate de milion de euro – valoarea creditelor amânate

Conform analizei, sistemele ANCPI sunt nefuncționale de trei săptămâni, ceea ce împiedică emiterea extraselor de carte funciară și intabularea drepturilor de proprietate sau a ipotecilor, etape esențiale pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare și acordarea creditelor ipotecare.

Potrivit calculelor, valoarea totală a tranzacțiilor rezidențiale amânate în această perioadă depășește un miliard de euro. Blocajul afectează atât locuințele noi, cât și tranzacțiile cu locuințe vechi, precum și alte operațiuni precum preapartamentările, succesiunile și transferurile de proprietate.

Situație fără precedent

„Situația actuală este una fără precedent și este mult mai gravă, extinzându-se mai departe de tranzacțiile cu locuințe noi purtătoare de TVA 9%. Fiecare săptămână în care sistemele ANCPI nu funcționează este sinonimă cu aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar amânate, cu o valoare cumulată de peste 131 de milioane de euro”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Analiza arată că întârzierea acordării creditelor poate duce la expirarea antecontractelor de vânzare, a perioadelor de preaprobare a creditelor și a ofertelor cu dobândă preferențială. De asemenea, există riscul ca una dintre părțile implicate să renunțe la tranzacție, ceea ce poate genera costuri suplimentare și litigii.

Piața este în scădere din cauza problemelor la ANCPI

Datele ANCPI citate în analiză indică faptul că piața rezidențială era deja în scădere înainte de blocajul informatic. În primele șase luni din 2026, numărul locuințelor vândute în București și Ilfov a fost cu 1,4% mai mic față de aceeași perioadă din 2025, iar la nivel național vânzările rezidențiale au înregistrat un declin de aproape 9%.