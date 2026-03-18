Se schimbă regulile jocului: Ce metode folosesc firmele românești pentru a-și readuce angajații la birou

Pe măsură ce modul de lucru evoluează, tot mai multe companii își ajustează politicile interne, programele de wellbeing și modul în care folosesc spațiile de birouri, pentru a le adapta la noile obiceiuri de muncă. Biroul rămâne un loc important pentru colaborare și întâlniri, însă prezența angajaților variază pe parcursul săptămânii.

Sondajul Colliers a fost realizat în rândul a 101 companii din principalele centre de birouri ale țării. Majoritatea respondenților sunt din București (90%), dar studiul include și companii din Cluj-Napoca (25%) și Timișoara (16%). Sectorul IT&C reprezintă 33% dintre respondenți, iar serviciile profesionale 14%, cele mai multe companii participante fiind angajatori medii sau mari, cu peste 100 de angajați.

Companiile preferă să optimizeze spațiile existente, nu să se extindă

În ceea ce privește perspectivele pentru 2026, companiile sunt în general optimiste în privința evoluției propriului business, dar rămân mai prudente atunci când vine vorba despre economia românească și cea globală. Această atitudine se reflectă și în deciziile legate de spațiile de birouri.

Astfel, 75,25% dintre companii intenționează să păstreze aproximativ aceeași suprafață de birouri în 2026. Doar 8,9% estimează o reducere de până la 25% a spațiului, în timp ce aproximativ 9% anticipează o creștere moderată, iar mai puțin de 3% se așteaptă la extinderi semnificative. În ansamblu, datele arată că majoritatea companiilor preferă să optimizeze spațiile existente, în loc să se extindă rapid în noi locații.

În paralel, 31,3% dintre companii anticipează un model de lucru cu 1 – 2 zile pe săptămână la birou, ceea ce arată că flexibilitatea rămâne o componentă importantă a modului de lucru, chiar dacă prezența fizică devine mai frecventă.

Chiar și așa, gradul de ocupare al birourilor rămâne relativ redus. Doar 36% dintre companii descriu atmosfera din birouri ca fiind vibrantă, în timp ce majoritatea spun că spațiile sunt mai puțin folosite de angajați, iar atmosfera este mai degrabă liniștită. Datele arată că, în multe companii, între 30% și 70% dintre angajați sunt prezenți la birou într-o zi obișnuită, iar doar o mică parte dintre organizații spun că spațiile sunt aproape de capacitatea maximă de ocupare.

„Companiile nu mai încearcă să schimbe radical modul de lucru, ci mai degrabă îl ajustează și îl rafinează treptat. Datele sondajului arată o tendință clară către un model hibrid mai bine structurat, în care angajații vin mai des la birou decât în ultimii ani, dar fără a reveni la programul clasic de cinci zile pe săptămână. De exemplu, aproape jumătate dintre companii se așteaptă ca angajații să fie prezenți la birou 3-4 zile pe săptămână, în timp ce doar o mică parte rămân în modele complet remote sau complet bazate pe prezență fizică. În paralel, companiile își concentrează atenția pe optimizarea spațiilor existente și pe dezvoltarea unor programe de wellbeing care să creeze un mediu de lucru mai echilibrat și mai atractiv pentru angajați”, explică Daniela Popescu, Director, Tenant Services & Workplace Advisory at Colliers.

Metode prin care companiile încearcă să aducă angajații la birou

Majoritatea angajaților sunt mulțumiți de avantajele de bază ale locațiilor de birouri, precum accesul facil la clădiri și proximitatea stațiilor de metrou, dar și de restaurantele, magazinele și serviciile din apropiere. Aceste rezultate sugerează că multe dintre zonele moderne de birouri din România oferă deja facilitățile urbane pe care angajații le consideră importante în viața de zi cu zi.

Cu toate acestea, prezența la birou rămâne în continuare parțială, iar angajații caută tot mai mult beneficii și facilități suplimentare pentru a fi motivați să lucreze mai mult de la birou. De partea cealaltă, în ceea ce privește măsurile prin care companiile încearcă să încurajeze prezența angajaților la birou, aproximativ 50,5% spun că nu au introdus inițiative speciale, bazându-se mai degrabă pe politicile interne și pe opțiunea angajaților.

Companiile care încearcă totuși să stimuleze revenirea la birou recurg, în principal, la organizarea de evenimente interne (34,6%), introducerea unor reguli privind prezența fizică (27,7%) sau modernizarea spațiilor de lucru (20,8%). În schimb, beneficiile financiare sau stimulentele directe sunt folosite mult mai rar, fiind menționate de doar aproximativ 5% dintre companii.

În același timp, administrarea spațiilor de birouri rămâne o provocare pentru multe companii. Costurile ridicate de chirie și mentenanță sunt principala preocupare pentru 44,55% dintre respondenți, urmate de utilizarea ineficientă a spațiului (24,75%) și de flexibilitatea limitată a clădirilor pentru a susține munca hibridă (18,81%).

„În ansamblu, rezultatele sondajului arată că piața muncii intră într-o etapă de ajustare treptată, în care companiile își rafinează strategiile de lucru și modul în care folosesc spațiile de birouri. În locul unor schimbări radicale, majoritatea preferă să optimizeze spațiile existente, să consolideze modelul de lucru hibrid și să investească în programe care susțin colaborarea și wellbeing-ul angajaților”, conchide reprezentanta Colliers.

Companiile acordă o atenție tot mai mare sănătății mintale a angajaților. Potrivit sondajului, 38,6% dintre companii spun că munca remote nu a avut un impact semnificativ asupra stării de wellbeing a angajaților, în timp ce 34,6% consideră că efectul a fost pozitiv, iar 26,7% spun că impactul a fost negativ. Ca răspuns la aceste schimbări, două treimi dintre companii au implementat deja programe de wellbeing, care includ inițiative precum coaching, terapie, workshopuri sau activități sociale.