Peste 50% dintre angajați vor să își schimbe jobul în 2026. Salariul, principalul motiv al deciziei

Schimbarea locului de muncă este principalul obiectiv profesional pentru mai mult de jumătate dintre angajații români în 2026, potrivit celui mai recent sondaj realizat de eJobs România.

Datele arată că 40,2% dintre respondenți intenționează să își schimbe jobul până la jumătatea anului, iar alți 11,7% au în plan aceeași mutare până la finalul lui 2026.

În același timp, 23,1% dintre participanți nu lucrează momentan și își doresc să se angajeze, 12,2% vor să rămână în compania actuală, dar vizează o promovare sau o schimbare de rol, iar doar 12,7% spun că nu au în plan nicio schimbare profesională în acest an.

Salariul, principalul motiv de plecare

Pentru cei care iau în calcul o schimbare, salariul este elementul decisiv. 31,2% dintre respondenți spun că ar putea renunța la planurile de plecare dacă ar primi o majorare salarială.

Pe de altă parte, 33% afirmă că angajatorul nu ar putea face nimic pentru a-i determina să rămână.

Alte motive care i-ar putea convinge să rămână sunt: beneficii extrasalariale suplimentare (9,8%), posibilitatea de a lucra remote (9,4%) sau o promovare (6,3%).

„Tema salariului revine pe panoul de discuții cu angajații pentru că este nu doar principalul argument care i-ar face să se răzgândească, în cazul în care acesta ar fi majorat, ci și principala lor nemulțumire și motivul pentru care își caută un alt job. Aproape 40% spun că salariul actual nu mai acoperă costul vieții și efectele creșterii inflației”, explică Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs.

Printre alte motive invocate pentru schimbarea locului de muncă se numără burnout-ul, mediul de lucru toxic, dorința unui program mai flexibil (remote sau hibrid), lipsa oportunităților de promovare sau instabilitatea financiară a angajatorului.

Incertitudinea economică e motivul de anxietate nr. 1

Aproape 30% dintre respondenți indică incertitudinea economică drept cea mai mare temere profesională pentru 2026. 26,2% sunt îngrijorați de stagnarea salarială în contextul creșterii prețurilor, 12,1% se tem de restructurări sau concedieri masive, iar 11,5% consideră că este din ce în ce mai dificil să găsească un job mai bun din cauza competiției ridicate. Pentru 10%, echilibrul dintre viața personală și cea profesională devine tot mai greu de gestionat.

În ceea ce privește percepția asupra siguranței locului de muncă, 42,3% spun că nivelul de stabilitate a rămas la fel ca anul trecut. Totuși, 20% se simt mai nesiguri, 15,3% sunt foarte îngrijorați din cauza situației instabile a companiei, iar doar 7% se declară mai siguri decât în 2025. Aproape 60% recunosc însă că aceste temeri nu sunt susținute de anunțuri oficiale privind schimbări majore.

Printre modificările comunicate de angajatori se numără restructurări sau reorganizări (15,1%), înghețarea salariilor (8,8%), schimbarea sistemului de bonusare sau a beneficiilor (5,1%), revenirea obligatorie la birou (3,6%) și integrarea AI în activitatea zilnică (3%).

Obstacole și așteptări pentru 2026

Cei care își caută un nou loc de muncă anticipează drept principal obstacol ofertele salariale sub așteptări (27,9%). 25,4% se tem de discriminarea pe criterii de vârstă, iar 24,4% consideră că sunt prea puține joburi disponibile în orașul sau domeniul lor.

Interesul pentru munca remote pare să se tempereze față de anii anteriori. Pentru jumătate dintre respondenți, modul de lucru nu mai este decisiv dacă salariul este atractiv. 16% caută joburi full-time de la birou, 13,5% preferă un sistem hibrid cu 1–2 zile la birou, 8,4% hibrid cu 3–4 zile, iar 13,3% își doresc exclusiv remote.

În materie de beneficii extrasalariale, 33,3% ar alege o săptămână de lucru de patru zile, 24,6% un buget consistent pentru cursuri și formare profesională (în contextul adoptării accelerate a AI), 16,7% zile suplimentare de concediu, iar 8,8% abonamente la servicii de sănătate mintală sau terapie.

Sondajul a fost realizat în luna ianuarie 2026, pe un eșantion de 950 de candidați și angajați din România.