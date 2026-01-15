Prima pagină » Social » Cum a arătat piața muncii în 2025 / Ce este job hugging-ul

Cum a arătat piața muncii în 2025 / Ce este job hugging-ul

Contextul macroeconomic extrem de dificil se simte pe piața muncii. Angajatorii nu se mai aruncă să angajeze, iar cei care au joburi, deși nu sunt încântați de ele, trag de ele, nu din loialitate, ci de teamă că nu-și mai găsesc altele.
Cum a arătat piața muncii în 2025 / Ce este job hugging-ul
Pixabay
Luiza Moldovan
15 ian. 2026, 10:30, Social

Piața muncii din România a traversat în 2025 unul dintre cei mai prudenți și mai impredictibili ani din ultimul deceniu, arată datele din raportul anual Review & Trends 2025, realizat de eJobs.

Deși numărul total de locuri de muncă noi a scăzut cu aproximativ 10% față de 2024, anul s-a încheiat cu peste 260.000 de joburi postate în perioada ianuarie–decembrie.

„2025 a fost unul dintre cei mai tumultuoși ani din istoria recentă a pieței muncii.

Ritmul de angajare a fost încetinit de contextul macroeconomic instabil și de nivelul ridicat de incertitudine.

Cu toate acestea, volumul de joburi nu a variat foarte mult de la o lună la alta, cu excepția finalului de an, când angajatorii au încetinit vizibil recrutările, în așteptarea unui 2026 mai stabil”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs.

Retailul rămâne liderul angajărilor

Cel mai dinamic sector a fost din nou retailul, cu aproape 60.000 de locuri de muncă scoase pe piață. Pe locul al doilea s-a situat call center / BPO, cu 37.000 de joburi, urmat de servicii, cu aproximativ 35.000 de poziții noi.

În top au mai intrat industria alimentară, transportul și logistica, producția, turismul și HoReCa, construcțiile, bankingul și telecomunicațiile.

Dintre acestea, transportul/logistica, producția și bankingul au fost singurele domenii care au înregistrat creșteri față de anul anterior.

Cei mai căutați: juniorii și candidații fără experiență

Angajatorii au căutat în principal candidați entry level (0–2 ani), mid-level (2–5 ani) și persoane fără experiență. În schimb, interesul pentru seniori și manageri a fost mai redus.

„În cazul lor vorbim despre un fenomen de job hugging: oamenii își păstrează joburile nu din loialitate, ci din teamă că nu vor găsi altceva într-o piață mai dificilă”, explică Bogdan Badea.

Revenire la birou

Un element definitoriu pentru 2025 a fost revenirea masivă la munca fizică: peste 95% dintre joburi au cerut prezență la birou. Pozițiile remote au reprezentat doar 4% din total (10.000 de joburi), dar au atras un interes uriaș — 1,4 milioane de aplicări, adică 13% din total.

Unde s-a angajat cel mai mult

Cele mai active orașe au fost:

  • București
  • Cluj-Napoca
  • Iași
  • Brașov
  • Ilfov
  • Timișoara
  • Ploiești

Interesul candidaților a crescut și el, în contextul în care 305.000 de candidați noi și-au creat conturi pe platformă în 2025.

Toamna a fost vârful activității: septembrie, octombrie și noiembrie au fost lunile cu cele mai multe aplicări. Per total, au fost înregistrate 11 milioane de aplicări, cu aproape 10% mai mult decât în 2024.

Unde au aplicat cel mai mult candidații

Cele mai multe aplicări cu rate de succes pentru angajare:

  • retail
  • prestări servicii
  • call center / BPO
  • banking
  • IT / telecom
  • turism / HoReCa
  • industria alimentară
  • transport / logistică

Creșteri de interes au fost înregistrate pentru prestări servicii, banking, industria alimentară și producție, în timp ce interesul a scăzut pentru call center/BPO, IT/telecom, transport/logistică și construcții.

Transparența salarială începe să se vadă

În contextul implementării directivei europene privind transparența salarială, care urmează să intre în vigoare în 2026, angajatorii au început, timid, să afișeze salariile.

În 2025, 102.000 de joburi (40% din total) au avut salariul menționat în anunț.

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Orașele din România în care ninge 13 zile la rând, începând de astăzi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Libertatea
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
CSID
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Promotor