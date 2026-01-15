Cum a arătat piața muncii în 2025 / Ce este job hugging-ul

Piața muncii din România a traversat în 2025 unul dintre cei mai prudenți și mai impredictibili ani din ultimul deceniu, arată datele din raportul anual Review & Trends 2025, realizat de eJobs.

Deși numărul total de locuri de muncă noi a scăzut cu aproximativ 10% față de 2024, anul s-a încheiat cu peste 260.000 de joburi postate în perioada ianuarie–decembrie.

„2025 a fost unul dintre cei mai tumultuoși ani din istoria recentă a pieței muncii.

Ritmul de angajare a fost încetinit de contextul macroeconomic instabil și de nivelul ridicat de incertitudine.

Cu toate acestea, volumul de joburi nu a variat foarte mult de la o lună la alta, cu excepția finalului de an, când angajatorii au încetinit vizibil recrutările, în așteptarea unui 2026 mai stabil”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs.

Retailul rămâne liderul angajărilor

Cel mai dinamic sector a fost din nou retailul, cu aproape 60.000 de locuri de muncă scoase pe piață. Pe locul al doilea s-a situat call center / BPO, cu 37.000 de joburi, urmat de servicii, cu aproximativ 35.000 de poziții noi.

În top au mai intrat industria alimentară, transportul și logistica, producția, turismul și HoReCa, construcțiile, bankingul și telecomunicațiile.

Dintre acestea, transportul/logistica, producția și bankingul au fost singurele domenii care au înregistrat creșteri față de anul anterior.

Cei mai căutați: juniorii și candidații fără experiență

Angajatorii au căutat în principal candidați entry level (0–2 ani), mid-level (2–5 ani) și persoane fără experiență. În schimb, interesul pentru seniori și manageri a fost mai redus.

„În cazul lor vorbim despre un fenomen de job hugging: oamenii își păstrează joburile nu din loialitate, ci din teamă că nu vor găsi altceva într-o piață mai dificilă”, explică Bogdan Badea.

Revenire la birou

Un element definitoriu pentru 2025 a fost revenirea masivă la munca fizică: peste 95% dintre joburi au cerut prezență la birou. Pozițiile remote au reprezentat doar 4% din total (10.000 de joburi), dar au atras un interes uriaș — 1,4 milioane de aplicări, adică 13% din total.

Unde s-a angajat cel mai mult

Cele mai active orașe au fost:

București

Cluj-Napoca

Iași

Brașov

Ilfov

Timișoara

Ploiești

Interesul candidaților a crescut și el, în contextul în care 305.000 de candidați noi și-au creat conturi pe platformă în 2025.

Toamna a fost vârful activității: septembrie, octombrie și noiembrie au fost lunile cu cele mai multe aplicări. Per total, au fost înregistrate 11 milioane de aplicări, cu aproape 10% mai mult decât în 2024.

Unde au aplicat cel mai mult candidații

Cele mai multe aplicări cu rate de succes pentru angajare:

retail

prestări servicii

call center / BPO

banking

IT / telecom

turism / HoReCa

industria alimentară

transport / logistică

Creșteri de interes au fost înregistrate pentru prestări servicii, banking, industria alimentară și producție, în timp ce interesul a scăzut pentru call center/BPO, IT/telecom, transport/logistică și construcții.

Transparența salarială începe să se vadă

În contextul implementării directivei europene privind transparența salarială, care urmează să intre în vigoare în 2026, angajatorii au început, timid, să afișeze salariile.

În 2025, 102.000 de joburi (40% din total) au avut salariul menționat în anunț.