Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate mâine cu Bolojan

Niciun incident nu a fost raportat misiunilor diplomatice române sau autorităților din regiune, a spus Țoiu.

Grupurile de copii care călătoriseră în regiune anterior crizei sunt cu însoțitori adulți. Aceștia se află în contact direct cu echipele consulare române.

MAE reiterează îndemnul către cetățeni să se înregistreze în baza de date consulară.

Ședință de urgență mâine la Guvern

Luni dimineață, la ora 9:30, va avea loc o ședință la sediul Guvernului României. La aceasta va fi prezent și premierul Ilie Bolojan.

Pe ordinea de zi se află planurile de evacuare propuse de celula de criză a MAE. Președintele Nicușor Dan este în comunicare permanentă cu Guvernul.

Planurile de evacuare vor fi prezentate public când spațiul aerian se va redeschide. Alternativ, când tranzitul terestru spre țările cu spațiu aerian deschis va fi considerat sigur. Deplasările terestre sunt descurajate deocamdată din cauza riscurilor ridicate.

Rachete și tensiune crescută

Tirurile de rachete continuă la intensitate ridicată, atât noaptea cât și ziua. Conflictul nu se știe cțt va dura.

Ministrul a participat la ședința Consiliului Afacerilor Externe, convocată de reprezentantul UE pentru politică externă.

Majoritatea statelor membre UE adoptă aceeași abordare ca România: urmează recomandările țărilor în care se află cetățenii lor.

UE pregătește o ședință comună cu miniștrii de externe din Orientul Mijlociu. Pachetul de sancțiuni împotriva Iranului rămâne o pârghie importantă. Poate fi folosit atât pentru a crește presiunea, cât și pentru a stimula deescaladarea.

România condamnă ferm atacurile iraniene din regiune.