Ciocniri între susținătorii milițiilor pro-iraniene și forțele de securitate irakiene în capitala Bagdad. Chiar și acum, ținta protestatarilor este ambasada americană din oras

Ciocniri au izbucnit duminică între susținătorii milițiilor pro-iraniene și forțele de securitate irakiene în capitala Irakului, în apropierea Zonei Verzi, unde se află sediul ambasadei SUA.