Ciocniri între susținătorii milițiilor pro-iraniene și forțele de securitate irakiene în capitala Bagdad. Chiar și acum, ținta protestatarilor este ambasada americană din oras

Ciocniri au izbucnit duminică între susținătorii milițiilor pro-iraniene și forțele de securitate irakiene în capitala Irakului, în apropierea Zonei Verzi, unde se află sediul ambasadei SUA.
Andrei Rachieru
01 mart. 2026, 20:25, Știri externe

Protestatarii au încercat să pătrundă în zona puternic securizată, aruncând cu pietre și scandând lozinci împotriva prezenței americane.

Forțele de securitate au ripostat cu gaze lacrimogene și alte măsuri pentru a dispersa mulțimea și a menține controlul asupra perimetrului.

Potrivit martorilor și agențiilor internaționale de presă, manifestațiile sunt motivate de tensiunile regionale și de sprijinul pentru grupările armate pro-iraniene active în Irak. În ciuda intervenției forțelor de ordine, protestatarii continuă să se adune în apropierea ambasadei americane.

Autoritățile irakiene monitorizează situația.

