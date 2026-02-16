Extremist de dreapta ucis de extremiști de stânga în Franța. Unul dintre atacatori ar fi asistent al unui parlamentar

Uciderea unui tânăr activist naționalist în Lyon a reaprins tensiunile dintre taberele politice radicalizate din Franța și a declanșat acuzații grave la adresa partidului La France Insoumise, condus de Jean-Luc Mélenchon. În paralel, eurodeputatul Raphaël Glucksmann susține că o nouă alianță între stânga social-democrată și LFI, în perspectiva prezidențialelor din 2027, este „de neconceput”, invocând „brutalizarea” dezbaterii publice și responsabilitatea liderilor care „incită la ură”.

Atac în apropierea unei conferințe universitare

Victima, Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a murit sâmbătă, 14 februarie, după ce a fost agresat joi, 12 februarie, în jurul orei 18:00, în apropierea locului unde avea loc o conferință la o facultate din Lyon. Potrivit relatărilor din anchetă și martorilor citați, tânărul ar fi fost atacat de un grup de militanți de extremă stânga, descriși drept „antifa”, fiind doborât la pământ și lovit cu pumnii și picioarele în mai multe zone ale corpului, inclusiv la nivelul feței.

Înaintea incidentului, Deranque și mai mulți apropiați ar fi intervenit pentru a escorta colectivul naționalist de femei Némésis, care protesta împotriva unei conferințe susținute de eurodeputata Rima Hassan. Protestatarii ar fi afișat un banner cu mesajul „Islamo-stânga, ieșiți din universitățile noastre”.

Hemoragie cerebrală și deces după intrarea în comă

Conform informațiilor prezentate, Deranque ar fi suferit o hemoragie cerebrală. Deși ar fi refuzat inițial transportul la spital, a fost preluat ulterior de o ambulanță în jurul orei 20:00, într-o stare critică. A intrat în comă după internare și a decedat două zile mai târziu.

Tânărul era descris ca activist nationalist de extremă dreapta, apropiat de grupul Allobroges Bourgoin și recent convertit la catolicism tradiționalist în cadrul organizației Academia Christiana.

Suspect: asistent al unui deputat LFI. Acces suspendat în Adunarea Națională

Ancheta este în desfășurare, iar printre suspecți se află Jacques-Elie Favrot, asistent parlamentar al deputatului LFI Raphaël Arnault. Președinta parlamentului Franței, Yaël Braun-Pivet, a anunțat suspendarea accesului lui Favrot în camera legislativă.

Prin intermediul avocatului său, Favrot „neagă în mod oficial” orice responsabilitate și afirmă că va intenta procese pentru calomnie împotriva celor care îl acuză de implicare în moartea tânărului. Totodată, el s-a suspendat din funcția de asistent parlamentar pe durata investigației, invocând amenințări cu moartea primite din partea extremei drepte.

În același timp, în spațiul public sunt menționate posibile legături cu militanți din gruparea Jeune Garde Antifasciste, despre care se afirmă că ar fi fost fondată de Arnault și ar fi fost dizolvată vara trecută de Ministerul de Interne al Franței.

Radicalizare alimentată de conflictul din Gaza

Cazul are loc pe fondul unei radicalizări vizibile a confruntării politice în Franța, despre care se spune că s-a intensificat în ultimele luni, în special în contextul războiului din Gaza. Potrivit informațiilor prezentate, imediat după 7 octombrie, LFI s-a poziționat ferm pro-cauza palestiniană și a fost criticată pentru ezitarea de a califica masacrele din acea zi drept acte de terorism, precum și pentru faptul că nu s-ar fi distanțat suficient de reprezentanți Hamas.

De asemenea, sunt reamintite episoade anterioare din campusuri universitare, unde conferințele pro-palestiniene au stârnit reacții puternice pro și contra. În acest context, este citată și o remarcă atribuită lui Mélenchon, făcută la o ocazie anterioară, considerată acum de criticii săi drept un exemplu de escaladare verbală.

Ministrul de interne Laurent Nuñez a vorbit despre „legături extrem de puternice” între LFI și Jeune Garde, subliniind posibila implicare a unor membri ai grupului în atacul mortal.

Ruptură în stânga: Glucksmann exclude o alianță cu LFI

Pe lângă acuzațiile venite dinspre dreapta și din zona guvernamentală, condamnări ale climatului de violență și agresivitate se aud și din interiorul stângii. Într-o intervenție la RTL, Raphaël Glucksmann a denunțat „brutalizarea dezbaterii publice” și a vorbit despre „responsabilitatea” liderilor politici care ar „adăuga gaz pe foc”, menționându-i explicit pe Mélenchon și Rima Hassan. În consecință, el a calificat drept „de neconceput” o alianță între stânga social-democrată și LFI în perspectiva prezidențialelor din 2027, pe fondul tensiunilor tot mai acute dintre aripile extreme.

Investigația privind moartea lui Quentin Deranque continuă, iar autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele atacului, identitatea tuturor participanților și eventualele responsabilități penale.