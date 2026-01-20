Prima pagină » Știri externe » Încetarea focului în Siria, în pericol. Negocieri eșuate și lupte reluate în nord

Încetarea focului în Siria, în pericol. Negocieri eșuate și lupte reluate în nord

Încetarea a focului în Siria rămâne extrem de fragilă după întâlnirea desfășurată luni, la Damasc, între președintele interimar Ahmad al-Sharaa și Mazloum Abdi, comandantul Forțelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi.
Încetarea focului în Siria, în pericol. Negocieri eșuate și lupte reluate în nord
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
20 ian. 2026, 06:43, Știri externe

Potrivit agențiilor internaționale de presă, discuțiile nu au produs rezultate clare, iar atmosfera negocierilor a fost una tensionată.

Mazloum Abdi nu a emis niciun comunicat oficial după întrevedere, însă surse kurde citate de AFP și Reuters au declarat că negocierile „nu au decurs bine”. Nemulțumirile vizează termenii încetării a focului în Siria, pe care liderul SDF îi consideră insuficient clarificați. Abdi ar fi cerut timp suplimentar pentru consultări cu comandanții săi și a reiterat propunerea ca SDF să fie integrată în armata siriană ca unități distincte, nu ca luptători individuali.

Reluarea violențelor, în ciuda încetării a focului în Siria

Deși cele două părți au convenit duminică asupra unei încetări imediate a focului în Siria, luni seară au fost raportate noi confruntări. Un corespondent AFP a relatat bombardamente puternice în orașul Raqqa, din nordul țării. Ministerul sirian al Apărării a anunțat ulterior că luptele s-au oprit, fără a oferi detalii suplimentare.

SDF a transmis, printr-o postare pe Facebook, că „ciocniri violente” au avut loc în apropierea închisorii Al-Aqtan din Raqqa, unde sunt deținuți membri ai organizației teroriste Stat Islamic. Potrivit SDF, situația reprezintă un risc major de securitate. Un jurnalist Associated Press a observat și prezența unui convoi militar american în zonă.

Evadări ale luptătorilor IS și riscuri pentru încetarea a focului în Siria

Tensiunile au fost amplificate de evadarea unor luptători IS dintr-o închisoare din localitatea Shaddadeh, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Irak. Guvernul sirian și SDF și-au atribuit reciproc vina pentru incident. Potrivit presei kurde, aproximativ 1.500 de deținuți ar fi reușit să fugă, informație neconfirmată oficial.

Autoritățile au impus o stare de asediu în zonă, în timp ce armata siriană a anunțat că va acționa pentru recapturarea evadaților. SDF controlează în prezent peste zece centre de detenție în nord-estul Siriei, unde sunt închiși aproximativ 9.000 de foști membri IS.

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi cerut, într-o convorbire telefonică, oprirea imediată a violențelor dintre guvernul sirian și SDF. Uniunea Europeană, prin șefa diplomației Kaja Kallas, a solicitat încetarea tuturor operațiunilor militare. În schimb, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a lăudat ofensiva armatei siriene, reiterând opoziția Ankarei față de SDF.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control. Rareș Bogdan: „Sunt foarte speriați”
Gandul
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor