Încetarea focului în Siria, în pericol. Negocieri eșuate și lupte reluate în nord

Potrivit agențiilor internaționale de presă, discuțiile nu au produs rezultate clare, iar atmosfera negocierilor a fost una tensionată.

Mazloum Abdi nu a emis niciun comunicat oficial după întrevedere, însă surse kurde citate de AFP și Reuters au declarat că negocierile „nu au decurs bine”. Nemulțumirile vizează termenii încetării a focului în Siria, pe care liderul SDF îi consideră insuficient clarificați. Abdi ar fi cerut timp suplimentar pentru consultări cu comandanții săi și a reiterat propunerea ca SDF să fie integrată în armata siriană ca unități distincte, nu ca luptători individuali.

Reluarea violențelor, în ciuda încetării a focului în Siria

Deși cele două părți au convenit duminică asupra unei încetări imediate a focului în Siria, luni seară au fost raportate noi confruntări. Un corespondent AFP a relatat bombardamente puternice în orașul Raqqa, din nordul țării. Ministerul sirian al Apărării a anunțat ulterior că luptele s-au oprit, fără a oferi detalii suplimentare.

SDF a transmis, printr-o postare pe Facebook, că „ciocniri violente” au avut loc în apropierea închisorii Al-Aqtan din Raqqa, unde sunt deținuți membri ai organizației teroriste Stat Islamic. Potrivit SDF, situația reprezintă un risc major de securitate. Un jurnalist Associated Press a observat și prezența unui convoi militar american în zonă.

Evadări ale luptătorilor IS și riscuri pentru încetarea a focului în Siria

Tensiunile au fost amplificate de evadarea unor luptători IS dintr-o închisoare din localitatea Shaddadeh, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Irak. Guvernul sirian și SDF și-au atribuit reciproc vina pentru incident. Potrivit presei kurde, aproximativ 1.500 de deținuți ar fi reușit să fugă, informație neconfirmată oficial.

Autoritățile au impus o stare de asediu în zonă, în timp ce armata siriană a anunțat că va acționa pentru recapturarea evadaților. SDF controlează în prezent peste zece centre de detenție în nord-estul Siriei, unde sunt închiși aproximativ 9.000 de foști membri IS.

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi cerut, într-o convorbire telefonică, oprirea imediată a violențelor dintre guvernul sirian și SDF. Uniunea Europeană, prin șefa diplomației Kaja Kallas, a solicitat încetarea tuturor operațiunilor militare. În schimb, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a lăudat ofensiva armatei siriene, reiterând opoziția Ankarei față de SDF.