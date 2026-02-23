Forțele americane se retrag dintr-o bază importantă din Siria

Un convoi de zeci de camioane, încărcate cu vehicule blindate și clădiri prefabricate aparținând forțelor americane, a fost observat pe drumul care leagă baza Qasrak de provincia Hassakeh, îndreptându-se spre granița cu Irakul, potrivit Le Figaro.

Un oficial kurd, vorbind sub condiția anonimatului, a indicat că Statele Unite au început luni retragerea din baza Qasrak. Forțele americane, care conduc coaliția antijihadistă, se retrăseseră deja din două baze în ultimele două săptămâni: al-Tanf (sud-est) și al-Shaddadi (nord-est).

„În decurs de o lună, se vor fi retras din Siria și nu va mai exista nicio prezență militară la baze”, a declarat pentru AFP un oficial al guvernului sirian, vorbind sub condiția anonimatului. Un diplomat, care a refuzat, de asemenea, să fie identificat, a declarat că „retragerea ar trebui finalizată în termen de 20 de zile” și că Statele Unite nu vor mai menține baze în Siria.

Prezență militară americană de peste un deceniu

Statele Unite au menținut o prezență militară de 1.000 de soldați în țară timp de peste un deceniu, conducând lupta împotriva jihadiștilor grupării Stat Islamic (ISIS), în care forțele kurde se aflau în prima linie. Retragerea americană are loc în contextul în care guvernul central, susținut de Washington, își extinde controlul asupra nordului și nord-estului țării, care fuseseră controlate de kurzi.

Forțele kurde urmează să fie integrate în armata siriană, în conformitate cu un acord anunțat la sfârșitul lunii ianuarie între cele două părți. Washingtonul stabilise baze în 2014 în zone aflate în afara controlului președintelui demis Bashar al-Assad pentru a coordona lupta împotriva ISIS, care a fost învins în 2019.