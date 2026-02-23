Prima pagină » Life-Entertaiment » Un oraș cu doar 10.000 de locuitori are peste 400 de clădiri de patrimoniu, inclusiv un castel

Un oraș englezesc cu doar 10.000 de locuitori are peste 400 de clădiri de patrimoniu. Printre acestea este un castel. Orașul este un cunoscut centru comercial încă din Evul Mediu.
Petru Mazilu
23 feb. 2026, Life-Inedit

Ludlow pare, la prima vedere, un oraș comercial tipic situat în inima Angliei, potrivit Express. Totuși, orașul aflat aproape de granița cu Țara Galilor are o moștenire istorică extraordinară. Orașul nu are decât 10.000 de locuitori, însă adăpostește peste 400 de clădiri istorice, inclusiv cinci considerate de maximă importanță precum un castel și o biserică normandă.

În clădirile istorice se află magazine, pub-uri și restaurante faimoase. Orașul este cunoscut pentru arhitectura sa medievală excepțional de bine conservată. Orașul a păstrat aproape neschimbată chiar și configurația stradală originală.

Ludlow a devenit cunoscut în 1086, odată cu construirea castelului său. Până în 1233, castelul a fost înconjurat de fortificațiile care au servit și pentru apărarea orașului. Părți mari din zidurile originale, dar și toate cele șapte porți, s-au păstrat până în prezent.

De-a lungul secolelor, Ludlow s-a transformat într-o destinație socială elegantă, atrăgând familii din regiune care au construit reședințe din cărămidă. În afară de Castelul Ludlow și Biserica Sf. Laurențiu, orașul se mândrește cu piața Buttercross, care datează din 1746, cu Casa Cititorilor, un monument cu structură din lemn, și cu celebrul Hotel Feathers, cu fațada în stil Tudor, construită în 1619.

