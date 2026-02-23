Sex Pistols anunță turneul „Anarchy in the UK” pentru a marca 50 de ani de punk

Turneul, intitulat „The Anarchy In The UK”, este programat pentru decembrie 2026 și a fost conceput pentru a celebra cinci decenii de la apariția single-ului care a redefinit panorama muzicală britanică. Printre orașele gazdă se numără Dublin, Edinburgh, Glasgow și Londra. Pe scenă vor urca membrii fondatori Steve Jones (chitară), Paul Cook (tobe) și Glen Matlock (bas), cărora li se va alătura Frank Carter în rolul de vocalist invitat, mai arată Euronews.

Influența asupra culturii britanice

Înființată în 1975, trupa a devenit rapid un simbol al contestării și al atitudinii anti-sistem. Albumul lor de debut din 1977, „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”, a ocupat primul loc în topurile din Regatul Unit. El este considerat una dintre cele mai semnificative înregistrări din istoria muzicii punk-rock. Piesa „Anarchy in the UK” a servit drept manifest pentru o întreagă generație punk, având texte provocatoare și un mesaj direct îndreptat împotriva normelor sociale și politice existente.

Sex Pistols, reuniune fără Johnny Rotten

Această serie de spectacole continuă formula adoptată în 2024. A fost anul în care Jones, Cook și Matlock au decis să concerteze fără fostul solist, John Lydon, cunoscut sub numele de Johnny Rotten. Lydon a refuzat să se alăture proiectului în urma unei dispute legale legate de utilizarea compozițiilor trupei în cadrul serialului Disney+ „Pistol”. Actualmente, rolul de solist este preluat de Frank Carter, apreciat pentru contribuțiile sale în cadrul proiectelor muzicale Gallows și Frank Carter & The Rattlesnakes.

Concertele din decembrie se vor desfășura conform următorului program: pe 7 decembrie la 3 Arena din Dublin, urmate de Edinburgh (9 decembrie) și Glasgow (10 decembrie). Turneul va culmina în Londra, cu două apariții live pe 18 și 20 decembrie. Înainte de aceste evenimente de iarnă, trupa are deja programate și o serie de spectacole pe timp de vară în localități precum Halifax, Manchester, Cardiff și Scarborough.

După cinci decenii de la explozia mișcării punk, se pune întrebarea dacă un mesaj de anarhie mai poate produce același impact șocant pe care l-a avut în 1976.