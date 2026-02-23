Șase tronuri domnești și regale, expuse la Muzeul Național de Istorie a României

„Ne bucurăm să anunțăm deschiderea expoziției «Tronuri domnești și regale». Vă așteptăm la vernisaj, joi, 26 februarie, de la ora 13:00”, a transmis Muzeul Național de Istorie a României într-o postare pe Facebook.

În expoziție sunt prezentate șase tronuri din patrimoniul muzeului, despre care MNIR afirmă că au „o încărcătură istorică, simbolică și artistică deosebită” și „ne amintesc de momente de referință și personalități de seamă ale trecutului nostru”.

„În expoziție veți descoperi poveștile acestor tronuri, care încearcă să reconstituie «traseele» pe care acestea le-au urmat și «încercările» la care au fost supuse de-a lungul timpului”, a precizat MNIR.

De la Ghica și Bibescu la Cuza și regii României

Printre piesele prezentate se află tronul folosit de Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Țării Românești după încheierea domniilor fanariote (1822–1828), descris de MNIR ca fiind marcat de elemente decorative diverse, specifice eclectismului european din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Un alt tron este cel al lui Gheorghe Bibescu, al doilea domnitor regulamentar al Țării Românești (1842–1848), despre care muzeul afirmă că a fost realizat „cel mai probabil, într-un atelier austriac” și are trăsături ale „stilului Blondel”, la modă la Viena după 1840.

Tronurile domnitorului Alexandru Ioan Cuza și al Doamnei Elena Cuza ce prezintă, din punct de vedere stilistic, caracteristicile stilului Napoleon III, au fost folosite, pentru o bună perioadă de timp, și de principele/regele Carol I și de principesa/regina Elisabeta. Astfel, aceste tronuri sunt legate de două momente de importanță majoră ale istoriei moderne: Unirea Principatelor române (1859) și proclamarea Regatului (fiind prezente la ceremoniile Încoronării, din 10 mai 1881).

Este prezentat și tronul reginei Elisabeta, realizat de Casa Krieger din Paris în 1884.

În expoziție se mai află și impozantul tron din lemn masiv, cu spătar înalt de doi metri, al regilor României din Palatul Adunării Deputaților, realizat la începutul secolului XX, și care era considerat, în epocă, „o minune a artei decorative”.

Program de vizitare

Expoziția va fi deschisă la MNIR „din 26 februarie până pe 15 aprilie 2026” și poate fi vizitată „de miercuri până duminică (9:00–17:00, conform orarului de iarnă, respectiv 10:00–18:00, program de vară)”, potrivit anunțului instituției.