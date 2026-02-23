Premiile BAFTA 2026. „One Battle After Another” domină cu 6 premii, inclusiv cel mai bun film, „Sinners” câștigă 3 premii

Filmul „One Battle After Another” a fost marele câștigător al galei de decernare a premiilor BAFTA, care a avut loc aseară. Filmul, regizat de Paul Thomas Anderson, a obținut șase trofee, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, conform The Guardian și Variety.

Ceremonia a fost prezentată de Alan Cumming, cunoscutul actor care a păstrat o atmosferă relaxată și a făcut glume cu invitații, încă de la monologul de deschidere. Pe parcursul evenimentului, Cumming a oferit gustări unor vedete și comentat momentele amuzante din public.

Printre primii câștigători s-au numărat Sean Penn, premiat pentru rol secundar în „One Battle After Another”, și Wunmi Mosaku, premiată pentru rol secundar în „Sinners”. Filmul „Frankenstein” a câștigat mai multe premii tehnice, inclusiv pentru decor, machiaj și costume.

Cea mai mare surpriză a fost victoria lui Robert Aramayo la categoria cel mai bun actor, după ce a primit și premiul Rising Star. El joacă în filmul biografic „I Swear”, o peliculă despre activistul John Davidson, care suferă de sindromul Tourette și a fost prezent, de altfel, la ceremonie.

Filmul „Sinners”, regizat de Ryan Coogler, a câștigat trei premii, mai exact pentru cel mai bun scenariu original, cea mai bună actriță în rol secundar și cea mai bună coloană sonoră.

Ryan Coogler a devenit primul câștigător de culoare la categoria scenariu original, iar după anunțul câștigului, el a urcat pe scenă unde a transmis un mesaj de încurajare pentru tinerii scriitori.

Filmul britanic „Hamnet” a câștigat premiul pentru cel mai bun film britanic, iar Jessie Buckley a primit premiul pentru cea mai bună actriță. Buckley a stârnit multe râsete în rândul publicului cu discursul său amuzant și sincer, în timpul căruia a uitat câțiva dintre ceilalți nominalizați.

„Sentimental Value” a devenit primul film norvegian care a câștigat un premiu BAFTA, după ce a obținut premiul pentru cel mai bun film străin.

Au existat, de asemenea, interpretări ale solistei EJAE, Audrey Nuna și Rei Ami, trupei „KPop Demon Hunters”, care au cântat live în Marea Britanie pentru prima dată, și ale lui Jessie Ware, care a interpretat un cover al piesei „The Way We Were” a Barbrei Streisand în secțiunea In Memoriam.

Înainte de ceremonie, „One Battle After Another” conducea plutonul nominalizărilor cu 14 – puțin sub recordul de 16 stabilit de „Gandhi” – urmat îndeaproape de „Sinners” al lui Ryan Coogler cu 13.

Atât „Hamnet” al lui Chloé Zhao, cât și „Marty Supreme” al lui Josh Safdie aveau 11 nominalizări, deși acesta din urmă a fost practic exclus complet de la premiile BAFTA, egalând recordul pentru cele mai multe pierderi din istorie.

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR

Cel mai bun film

„Hamnet” – Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

„Marty Supreme” – Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

„One Battle After Another” – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson (CÂȘTIGĂTOR)

„Sentimental Value” – Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

„Sinners” – Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Cel mai bun film britanic

„28 Years Later” – Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

„The Ballad of Wallis Island” – James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key

„Bridget Jones: Mad About the Boy” – Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

„Die My Love” – Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Ciarrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

„H Is for Hawk” – Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

„Hamnet” – Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell (CÂȘTIGĂTOR)

„I Swear” – Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

„Mr. Burton” – Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

„Pillion” – Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

„Steve” – Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

Cel mai bun regizor

Yorgos Lanthimos, „Bugonia”

Chloé Zhao, „Hamnet”

Josh Safdie, „Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR)

Joachim Trier, „Sentimental Value”

Ryan Coogler, „Sinners”

Cel mai bun actor în rol principal

Robert Aramayo, „I Swear” (CÂȘTIGĂTOR)

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”

Ethan Hawke, „Blue Moon”

Michael B. Jordan, „Sinners”

Jesse Plemons, „Bugonia”

Cea mai bună actriță în rol principal

Jessie Buckley, „Hamnet” (CÂȘTIGĂTOARE)

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, „Song Sung Blue”

Chase Infiniti, „One Battle After Another”

Renate Reinsve, „Sentimental Value”

Emma Stone, „Bugonia”

Cel mai bun actor în rol secundar

Benicio del Toro, „One Battle After Another”

Jacob Elordi, „Frankenstein”

Paul Mescal, „Hamnet”

Peter Mullan, „I Swear”

Sean Penn, „One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR)

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”

Cea mai bună actriță în rol secundar

Odessa A’zion, „Marty Supreme”

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”

Wunmi Mosaku, „Sinners” (CÂȘTIGĂTOARE)

Carey Mulligan, „The Ballad of Wallis Island”

Teyana Taylor, „One Battle After Another”

Emily Watson, „Hamnet”

Cel mai bun film într-o limbă străină

„It Was Just an Accident” – Jafar Panahi, Philippe Martin

„The Secret Agent” – Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux

„Sentimental Value” – Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar (CÂȘTIGĂTOR)

„Sirât” – Oliver Laxe, Domingo Corral

„The Voice of Hind Rajab” – Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

Cel mai bun documentar