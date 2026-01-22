Premiile Oscar 2026. Nominalizările oficiale au fost anunțate. „Păcătoșii” conduce detașat clasamentul

Academia Americană de Film a făcut publice joi dimineață nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar. Filmul „Păcătoșii” a ocupat prima poziție, cu un record de 16 nominalizări.

Producția apare în categoriile majore, inclusiv cel mai bun film, cel mai bun regizor pentru Ryan Coogler și cel mai bun actor pentru Michael B. Jordan, relatează CNN Entertainment.

Foarte aproape se află filmul „O bătălie după alta”, care a strâns 13 nominalizări. Filmul intră în competiție pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor pentru Paul Thomas Anderson și cel mai bun actor, pentru Leonardo DiCaprio.

În cursa pentru cel mai bun actor se află și Timothée Chalamet, pentru rolul din „Marty Supreme”. O eventuală victorie l-ar plasa printre cei mai tineri câștigători ai acestui premiu, după succesul lui Adrien Brody pentru „The Pianist” în anul 2003.

Gala Premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie, iar Conan O’Brien va reveni în rolul de prezentator. Mai jos se regăsește lista completă a nominalizaților anunțați de Academie.

Cel mai bun film

„Bugonia”

„F1”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„O bătălie după alta”

„Agentul secret”

„Valoare sentimentală”

„Păcătoșii”

„Visele din tren”

Cel mai bun regizor

Chloé Zhao, „Hamnet”

Josh Safdie, „Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, „O bătălie după alta”

Joachim Trier, „Valoare sentimentală”

Ryan Coogler, „Păcătoșii”

Cea mai bună actriță într-un rol principal

Jessie Buckley, „Hamnet”

Rose Byrne, „Dacă aș avea picioare, te-aș lovi cu piciorul”

Kate Hudson, „Song Sung Blue”

Renate Reinsve, „Valoare sentimentală”

Emma Stone, „Bugonia”

Cel mai bun actor într-un rol principal

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, „O bătălie după alta”

Ethan Hawke, „Luna albastră”

Michael B. Jordan, „Păcătoșii”

Wagner Moura, „Agentul secret”

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Elle Fanning, „Valoare sentimentală”

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Valoare sentimentală”

Amy Madigan, „Arme”

Wunmi Mosaku, „Păcătoșii”

Teyana Taylor, „O bătălie după alta”

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Benicio Del Toro, „O bătălie după alta”

Jacob Elordi, „Frankenstein”

Delroy Lindo, „Păcătoșii”

Sean Penn, „O bătălie după alta”

Stellan Skarsgard, „Valoare sentimentală”

Cel mai bun scenariu adaptat

„Bugonia”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„O bătălie după alta”

„Trenul” „Vise”

Cel mai bun scenariu original

„Lună albastră”

„A fost doar un accident”

„Marty Supreme”

„Valoare sentimentală”

„Păcătoșii”

Cea mai bună distribuție

Nina Gold și Lucy Amos, „Hamnet”

Jennifer Venditti, „Marty Supreme”

Cassandra Kulukundis, „One Battle After Another”

Gabriel Domingues, „Agentul secret”

Francine Maisler, „Păcătoșii”

Cea mai bună melodie originală

„Dragă eu” din „Diane Warren: Relentless”

„Aurie” din „KPop Demon Hunters”

„Te-am mințit” din „Păcătoșii”

„Vise dulci de bucurie” din „Viva Verdi!”

„Vise de tren” din „Vise de tren”

Cel mai bun film internațional

„Agentul secret”

„A fost doar un accident”

„Valoare sentimentală”

„Sirât”

„Vocea lui Hind Rajab”

Cel mai bun film de animație

„Arco”

„Elio”

„Vânătorii de demoni KPop”

„Micuța Amélie sau personajul Rain”

„Zootopia 2”

Cel mai bun film documentar

„Soluția Alabamei”

„Come See Me in the Good Light”

„Cutting Through Rocks”

„Domnul Nimeni împotriva lui Putin”

„Vecinul perfect”

Cel mai bun machiaj și coafură

Mike Hill, Jordan Samuel și Cliona Furey, „Frankenstein”

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino și Tadashi Nishimatsu, „Kokuho”

Ken Diaz și Mike Fontaine, „Păcătoșii”

Kazu Hiro, Glen Griffin și Bjoern Rehbein, „The Smashing Machine”

Thomas Foldberg și Cathrine Sauerberg, „Sora vitregă urâtă”