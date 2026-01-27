Nominalizările BAFTA 2026: Ce filme și actori intră în cursa pentru premii

Acordate de British Academy of Film and Television Arts, Premiile BAFTA 2026 ajung într-o etapă decisivă odată cu publicarea nominalizărilor pentru cele mai prestigioase distincții din cinematografia britanică, potrivit Independent.

Anunțul vine la o săptămână după publicarea nominalizărilor la Oscar, oferind primele indicii despre tendințele sezonului premiilor.

Atenția industriei este concentrată asupra filmelor și performanțelor care vor domina lista scurtă din acest an.

Anunțarea nominalizărilor și prezentatorii

Nominalizările au fost dezvăluite astăzi în cadrul unei conferințe de presă live, la Londra.

Actorii David Jonsson și Aimee Lou Wood au prezentat lista oficială a nominalizaților.

Categoriile includ cel mai bun film, interpretare, regie, scenariu și realizări tehnice.

O categorie a fost deja anunțată înainte de lista completă: premiul Rising Star.

Nominalizații din acest an sunt Archie Madekwe (Lurker), Chase Infiniti (One Battle After Another), Miles Caton (Sinners), Posy Sterling (Lollipop) și Robert Aramayo (I Swear).

Este singura categorie BAFTA votată direct de public.

Filmele așteptate să conducă clasamentul

Mai multe titluri sunt considerate favorite pentru a domina nominalizările din acest an.

One Battle After Another, semnat de Paul Thomas Anderson, drama britanică I Swear și thrillerul cu vampiri Sinners sunt văzute drept principalele pretendente.

Sinners a câștigat un avânt semnificativ după ce a obținut un număr record de 16 nominalizări la Oscar săptămâna trecută.

Observatorii remarcă faptul că suprapunerea dintre corpurile de vot BAFTA și Oscar duce adesea la rezultate similare.

Deși cele două premii nu sunt identice, recunoașterea la Oscar poate influența votul BAFTA.

Data ceremoniei

Ceremonia Premiilor BAFTA pentru film va avea loc pe 22 februarie, la Londra.

Evenimentul se va desfășura la Royal Festival Hall din cadrul Southbank Centre.

Gala din acest an va fi prezentată de actorul și gazda emisiunii The Traitors US, Alan Cumming.

Iată lista nominalizaților:

Cel mai bun film

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Cel mai bun film britanic

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad about the Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Actriță principală

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Actor principal

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B Jordan -Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

Actriță în rol secundar

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Watson – Hamnet

Actor secundar

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Regizor

Bugonia – Yorgos Lanthimos

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Debut remarcabil al unui scenarist, regizor sau producător britanic

The Ceremony

My Father’s Shadow

Pillion

A Want In Her

Wasteman

Film not in the English language

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Documentar

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Film de animație

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2

Children’s and family film

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Scenariu original

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Scenariu adaptat

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another

Pillion

Premiul EE Bafta pentru vedeta în ascensiune (votat de public)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Coloană sonoră

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

One Battle After Another – Jonny Greenwood

Sinners – Ludwig Goransson

Distribuție

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Cinematografie

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Costume

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Montaj

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Design de producție

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Wicked: For Good

Machiaj și coafură

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Sunet

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Efecte vizuale speciale

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Scurtmetraj britanic

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Animație britanică de scurt metraj

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Astfel, cele mai nominalizate filme sunt:

One Battle After Another – 14 nominalizări

Sinners – 13 nominalizări

Hamnet – 11 nominalizări

Marty Supreme – 11 nominalizări

Frankenstein – 8 nominalizări

Sentimental Value – 8 nominalizări