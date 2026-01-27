Nominalizările BAFTA 2026: Ce filme și actori intră în cursa pentru premii

Acordate de British Academy of Film and Television Arts, Premiile BAFTA 2026 ajung într-o etapă decisivă odată cu publicarea nominalizărilor pentru cele mai prestigioase distincții din cinematografia britanică, potrivit Independent.
Anunțul vine la o săptămână după publicarea nominalizărilor la Oscar, oferind primele indicii despre tendințele sezonului premiilor.
Atenția industriei este concentrată asupra filmelor și performanțelor care vor domina lista scurtă din acest an.
Nominalizările au fost dezvăluite astăzi în cadrul unei conferințe de presă live, la Londra.
Actorii David Jonsson și Aimee Lou Wood au prezentat lista oficială a nominalizaților.
Categoriile includ cel mai bun film, interpretare, regie, scenariu și realizări tehnice.
O categorie a fost deja anunțată înainte de lista completă: premiul Rising Star.
Nominalizații din acest an sunt Archie Madekwe (Lurker), Chase Infiniti (One Battle After Another), Miles Caton (Sinners), Posy Sterling (Lollipop) și Robert Aramayo (I Swear).
Este singura categorie BAFTA votată direct de public.
Mai multe titluri sunt considerate favorite pentru a domina nominalizările din acest an.
One Battle After Another, semnat de Paul Thomas Anderson, drama britanică I Swear și thrillerul cu vampiri Sinners sunt văzute drept principalele pretendente.
Sinners a câștigat un avânt semnificativ după ce a obținut un număr record de 16 nominalizări la Oscar săptămâna trecută.
Observatorii remarcă faptul că suprapunerea dintre corpurile de vot BAFTA și Oscar duce adesea la rezultate similare.
Deși cele două premii nu sunt identice, recunoașterea la Oscar poate influența votul BAFTA.
Ceremonia Premiilor BAFTA pentru film va avea loc pe 22 februarie, la Londra.
Evenimentul se va desfășura la Royal Festival Hall din cadrul Southbank Centre.
Gala din acest an va fi prezentată de actorul și gazda emisiunii The Traitors US, Alan Cumming.
Iată lista nominalizaților:
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad about the Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B Jordan -Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Bugonia – Yorgos Lanthimos
Hamnet – Chloé Zhao
Marty Supreme – Josh Safdie
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Sentimental Value – Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler
The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman
Film not in the English language
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirât
The Voice of Hind Rajab
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Elio
Little Amélie
Zootropolis 2
Children’s and family film
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
One Battle After Another
Pillion
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Max Richter
One Battle After Another – Jonny Greenwood
Sinners – Ludwig Goransson
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Wicked: For Good
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
Astfel, cele mai nominalizate filme sunt:
One Battle After Another – 14 nominalizări
Sinners – 13 nominalizări
Hamnet – 11 nominalizări
Marty Supreme – 11 nominalizări
Frankenstein – 8 nominalizări
Sentimental Value – 8 nominalizări