Ministerul Culturii: Verificările la Muzeul Național „George Enescu” nu au descoperit deteriorări la patrimoniul de tezaur

Ministerul Culturii a prezentat joi concluziile unei verificări preliminare privind starea de conservare și condițiile de depozitare a patrimoniului Muzeului Național „George Enescu”. Rezultatele preliminare nu arată deteriorați, însă a fost emis un avertisment privind stare de depozitare.
Foto: Facebook/Ministerul Culturii
Radu Mocanu
13 mart. 2026, 18:49, Politic

Comisia de experți, constituită prin ordin al ministrului András Demeter, a verificat modul în care sunt păstrate și conservate bunuri de valoare istorică. 

„Comisia a procedat la o examinare vizuală preliminară a unor artefacte reprezentative, inclusiv a unor piese de mare valoare patrimonială. În urma acestei verificări nu au fost observate deteriorări evidente survenite ulterior anului 2021. Au fost solicitate inclusiv manuscrisele menționate în presă, respectiv anumite pagini din Simfonia a III-a, clasate la categoria Tezaur, a patrimoniului cultural național mobil. În urma examinării vizuale nu au fost constatate modificări sau deteriorări vizibile față de starea cunoscută anterior”, se arată în comunicatul emis vineri de ministerul Culturii. 

Cu toate acestea, instituția avertizează că rezultatele sunt doar ale unor verificări preliminare și nu pot „substitui o evaluare sistematică și detaliată a întregului fond patrimonial”. 

În plus, ministerul mai punctează și necesitatea găsirii unui loc de depozitare conform standardelor: „Comisia apreciază că menținerea actualei soluții de depozitare nu poate reprezenta o opțiune sustenabilă pe termen mediu și lung și consideră necesară identificarea, într-un termen rezonabil, a unei soluții conforme standardelor de conservare”. 

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor