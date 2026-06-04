Potrivit unor surse din Ministerul Culturii, managerul Radu Petrovici a formulat o contestație împotriva evaluării, vizând legalitatea procedurii de evaluare și nu oportunitatea notei acordate.

Comisia ar fi fost modificată în timpul evaluării

Una dintre principalele critici aduse de către managerul TNOMID privește faptul că un membru al comisiei de evaluare s-a retras după începerea procedurii, iar componența comisiei a fost modificată în timpul desfășurării evaluării.

Aceleași surse susțin că procedura ar fi continuat fără reluarea etapelor deja parcurse, aspect care ar trebui reanalizat din perspectiva regulamentului aplicabil.

Mediafax a aflat faptul că înaintea evaluării au fost formulate solicitări privind verificarea imparțialității unor membri ai comisiei. Potrivit documentelor aflate în analiză, se invocă existența unor poziționări publice anterioare și a unor relații instituționale care ar fi trebuit discutate înainte de constituirea comisiei.

Un alt aspect semnalat privește raportul Corpului de Control al Ministerului Culturii.

Conform surselor din interiorul Ministerului, documentul nu ar fi fost comunicat integral persoanelor vizate înainte ca informații și concluzii din conținutul acestuia să apară în spațiul public și în presă.

Acest element ar putea deveni relevant atât în procedurile administrative, cât și în eventualele litigii ulterioare.

Tribunalul București a respins definitiv plângerea Ministerului într-un dosar conex

În paralel, într-un dosar distinct, Tribunalul București a respins definitiv plângerea formulată de Ministerul Culturii împotriva soluției de clasare dispuse anterior de DNA într-o cauză privind activitatea instituției.

Potrivit surselor consultate, această hotărâre este invocată ca aspect de context în analiza modului în care au fost gestionate verificările administrative și judiciare din ultimii ani.

În cazul în care Ministerul Culturii va respinge contestația, surse juridice susțin că speța ar putea ajunge în instanță.

Miza litigiului nu ar fi doar nota acordată managerului evaluat, ci și verificarea legalității întregii proceduri de evaluare și a respectării garanțiilor de imparțialitate și transparență prevăzute de legislația în vigoare.