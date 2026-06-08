Ministerul Culturii rupe tăcerea în scandalul de hărțuire sexuală de la Operetă

Ministerul Culturii a emis, luni, un comunicat cu privire la informațiile referitoare la presupuse fapte de hărțuire sexuală în cadrul Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Sursele Mediafax au informat, duminică, asupra unui caz de posibilă hărțuire sexuală în interiorul Operetei.Plângerea a fost semnată de managerul TNOMID, după ce trei angajate i-ar fi adus acestuia la cunoștință presupusele fapte de abuz, potrivit surselor noastre.

Poziția instituției

În comunicatul Ministerului Culturii, instituția „consideră inacceptabilă orice formă de hărțuire și solicită conducerii instituției să dispună, cu celeritate, toate măsurile prevăzute de lege pentru clarificarea situației și protejarea persoanelor implicate”.

Managerul instituției, Radu Petrovici, „informa în fapt ministrul culturii de la acea dată, pe doamna Natalia Intotero, despre o posibilă situație de hărțuire sexuală și morală de la TNOMID”.

Sesizarea, adresată ministrului anterior

Instituția mai precizează că „sesizarea formulată anterior a fost adresată unui alt ministru decât titularul aflat în prezent în funcție”.

Astfel, „nu poate fi reținută existența unei poziții sau a unei conduite imputabile actualului ministru, în legătură cu demersuri administrative desfășurate înaintea preluării mandatului de către acesta”, a mai transmis Ministerul Culturii.

„Competența și obligația efectuării cercetării disciplinare aparține angajatorului, respectiv managerului instituției. Acesta are atribuția legală de a dispune și de a desfășura procedura disciplinară în cazul propriilor angajați”, se mai arată în comunicat.

Cercetarea internă „nu s-a finalizat cu aplicarea vreunei sancțiuni”

De asemenea, „cercetarea internă demarată nu s-a finalizat cu aplicarea vreunei sancțiuni disciplinare. Persoana în cauză a solicitat încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților. Solicitarea a fost aprobată de către managerul TNOMID înainte de finalizarea raportului comisiei de disciplină, respectiv în timpul desfășurării cercetării disciplinare”.

Așadar, „angajatorul și-a asumat, implicit, consecința imposibilității continuării cercetării disciplinare, odată cu încetarea calității de salariat a persoanei în cauză”.

Instituția mai menționează că „solicitarea adresată ulterior de către managerul TNOMID Ministerului Culturii a blocat procedura de cercetare disciplinară. Ea a blocat și aplicarea unei eventuale sancțiuni disciplinare”.

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” este o „instituție publică de cultură cu personalitate juridică, beneficiind de autonomie managerială. Gestionarea raporturilor de muncă, asigurarea unui mediu de lucru sigur și respectarea legislației aplicabile în relația cu salariații sunt responsabilități și atribuții care revin exclusiv conducerii instituției”.

„O abordare inadecvată”

Astfel, „transferarea responsabilității către autoritatea finanțatoare, din rațiuni de confuzie decizională, reprezintă o abordare inadecvată din punct de vedere administrativ și managerial și totodată un act reprobabil”, a concluzionat Ministerul Culturii.

Surse Mediafax susțin că nu a existat o comunicare publică privind rezultatul verificărilor. De asemenea, sursele susțin că nu a fost nici o clarificare oficială referitoare la modul în care au fost tratate informațiile transmise: „Deocamdată, nouă, celor care am suportat toate abuzurile, nu ni s-a comunicat nimic în legătură cu ancheta. Până la un răspuns oficial, pe care nu l-am primit, cu toate că a trecut peste un an, rămâne faptul că sesizarea noastră există, a fost înregistrată și privea acuzații de o gravitate considerabilă, care depășesc cu mult sfera unor simple nereguli administrative”.