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Bonusuri de performanță pentru angajații din cultură. Guvernul pregătește un proiect-pilot

Ministerul Culturii propune testarea unui sistem de evaluare a performanței în instituțiile publice de cultură, care ar putea sta la baza acordării unor premii de performanță în întregul sector începând din 2028.
Bonusuri de performanță pentru angajații din cultură. Guvernul pregătește un proiect-pilot
Sursa foto: Facebook/Ministerul Culturii
Oana Antipa
05 iun. 2026, 10:32, Social
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Inițiativa vine după ce Ministerul Culturii a solicitat introducerea, de la 1 ianuarie 2027, a prevederilor privind stimularea performanței în toate instituțiile de cultură. Propunerea nu a fost acceptată de Ministerul Muncii, pe motiv că nu există în prezent criterii obiective pentru acordarea unor astfel de bonusuri.

Program-pilot în 12 instituții culturale

Ca alternativă, Ministerul Muncii a propus lansarea unui program-pilot în 2027, destinat elaborării și testării unor criterii de evaluare a performanței în domeniul cultural.

Ministerul Culturii a transmis o propunere de modificare a proiectului noii Legi a salarizării unitare, care prevede includerea a 12 instituții în programul-pilot. Printre acestea se numără Opera Națională București, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, Filarmonica „George Enescu”, Muzeul Național de Istorie a României, Biblioteca Națională a României și Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu.

Potrivit Ministerului Culturii, selecția a urmărit reprezentarea principalelor domenii culturale, precum spectacolele, muzica, dansul, muzeele și bibliotecile, precum și o distribuție geografică și administrativă echilibrată.

Instituția precizează că proiectul nu vizează acordarea imediată a premiilor de performanță, ci analizarea activității instituțiilor selectate pentru identificarea unor criterii obiective și aplicabile la nivel național.

Posibilă extindere la nivelul întregului sistem

La finalul perioadei de testare, rezultatele ar urma să fie folosite pentru fundamentarea unei eventuale extinderi a mecanismului către toate instituțiile publice de cultură din România.

Ministerul Culturii susține că instituțiile care atrag public, dezvoltă proiecte relevante, generează impact cultural și utilizează eficient fondurile publice ar trebui să poată beneficia de instrumente moderne de motivare a personalului.

În paralel, consultările privind proiectul noii Legi a salarizării continuă. Ministerul Culturii a reiterat necesitatea corectării dezechilibrelor salariale din serviciile publice deconcentrate, responsabile de protejarea și conservarea patrimoniului cultural.

Discuțiile dintre autorități și partenerii sociali vor continua și săptămâna viitoare.

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