Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale

Alături de soțul său, Prințul William, cuplul regal a ales întotdeauna discreția în ceea ce privește viața de familie. Totuși, informații recente scot la iveală un detaliu surprinzător despre aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales în perioada în care locuiau la Palatul Kensington, scrie Mirror.

Planurile apartamentului 1A din Palatul Kensington arată că dormitorul principal al cuplului era situat la parter, nu la etaj, așa cum este obișnuit în majoritatea locuințelor. Apartamentul, fostă reședință a Prințesei Margaret, este o proprietate impresionantă, cu 20 de camere, patru niveluri, lift privat, sală de sport și nouă spații destinate personalului.

Această particularitate a alimentat interesul publicului, fiind considerată o alegere atipică pentru un cuplu regal de rang înalt.

Clarificări istorice

Autorul regal Christopher Warwick a explicat că termenul „apartament” poate induce în eroare.

Reședințele de la Palatul Kensington sunt, de fapt, case tip terasă unite, dispuse în jurul mai multor curți interioare, ceea ce explică dispunerea neconvențională a camerelor și implicit aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales.

Mutări recente

În ultimii ani, familia regală s-a confruntat cu momente dificile, inclusiv diagnosticul de cancer al Prințesei, dar și problemele de sănătate ale Regelui Charles al III-lea. Cuplul are acces la Anmer Hall, însă s-a mutat la Forest Hall, după ce anterior locuise la Adelaide Cottage.

Istoria Adelaide Cottage

Adelaide Cottage, situată în parcul privat Crown Estate, a fost construită în 1831 pentru Regina Adelaide.

Reședința a fost frecventată și de Regina Victoria, iar ulterior a fost locuită de Peter Townsend, cunoscut pentru relația sa controversată cu Prințesa Margaret.

Renovată în 2015, proprietatea impresionează prin detalii luxoase, inclusiv un dormitor principal cu tavan decorat cu delfini aurii.