Prima pagină » Cultură-Media » Moment istoric: Marele vis al lui Gaudi, Sagrada Familia, binecuvântat de Papa Leon – VIDEO

Moment istoric: Marele vis al lui Gaudi, Sagrada Familia, binecuvântat de Papa Leon – VIDEO

Papa Leon celebrează, miercuri, unul dintre evenimentele majore ale vizitei sale în Spania, miercure, cu o Liturghie de sfințire la Sagrada Familia.
Moment istoric: Marele vis al lui Gaudi, Sagrada Familia, binecuvântat de Papa Leon - VIDEO
captură video
Laura Buciu
10 iun. 2026, 21:08, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Papa Leon al XIV-lea a sosit la Sagrada Familia și s-a rugat la mormântul lui Antoni Gaudí, arhitectul Sagrada Familia, de la a cărui moarte se împlinesc, miercuri, 100 de ani.

Autoritățile au intrat în catedrală în timp ce Papa s-a îndreaptat spre sacristie pentru a îmbrăca hainele sfinte și a face pregătirile liturgice.

Sagrada Familia are două sacristii

Gaudí a plasat două sacristii în capul Sagrada Familia, dintre care doar una a fost construită, și le-a conectat la claustru. Pe baza instrucțiunilor arhitectului și a modelului original din ipsos, au fost efectuate studiile necesare pentru a finaliza construcția unde Papa s-a pregătit cu câteva minute înainte de Liturghie.

Un moment de neuitat este că la Liturghie vor participa 600 de cântăreți distribuiți printre corurile proiectate de Gaudí, care a aranjat vocalul în jurul templului, la o înălțime mare, între 15 și 20 de metri deasupra solului. Această dispunere elevată și bolțile hiperbolice acționează ca un difuzor natural, învăluind credincioșii într-un sunet coral omnidirecțional, scrie El Diario Vasco.

Regele și Regina Spaniei participă la slujbă

Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia ai Spaniei participă la eveniment. Când au ajuns, cei doi au salutat autoritățile deja prezente.

Prim-ministrul, Pedro Sánchez, și soția sa, Begoña Gómez, au ajuns la Sagrada Familia împreună cu președintele Guvernului Cataloniei, Salvador Illa, președintele Congresului Deputaților, Francina Armengol, președintele Consiliului de Construcție al Templului Ispășitor al Sagrada Familia, Esteve Camps, și primarul Barcelonei, Jaume Collboni.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
EXCLUSIV. Cum l-a păcălit penalul Bogdan Buzăianu (Energy Holding) cu 100,000 € pe proprietarul Nordis, cu Codrin Ștefănescu garant. IMAGINI EXCLUSIVE de la „întâlnirea de taină”
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Trei familii de români atacate și locuințele lor vandalizate în revoltele anti-imigrație din Belfast
Libertatea
Fructul pe care să-l mănânci ca să îți scadă colesterolul. Se găsește în orice supermarket și costă doar 1 leu
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia