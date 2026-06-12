UPDATE: Papa a plecat cu avionul regelui Spaniei/Papa și-a amânat plecarea din Insulele Canare din cauza unei probleme la avion

UPDATE: Papa a plecat cu avionul privat al regelui Spaniei

În urma defecțiunii la avionul său, Papa Leon al XIV-lea a plecat cu avionul privat al regelui Spaniei, Filip al VI-lea, potrivit AP.

Regele l-a escortat pe papă la avionul său Falcon, pe pista aeroportului din Santa Cruz de Tenerife, în Insulele Canare. Suveranul Pontif și membrii delegației sale s-au îmbarcat în avion și au decolat, la mai mult de trei ore după plecarea inițială programată.

Motorul avionului papei nu a pornit după ce acesta s-a îmbarcat. Eforturile inițiale de a repara problema au eșuat, forțând toți pasagerii să coboare. Compania a declarat că trimite un alt avion de la Madrid pentru a-i aduce pe oficialii Vaticanului și pe jurnaliștii care nu se aflau cu Papa Leon pe Falcon.

A fost prima dată în decenii când un zbor papal a întâmpinat o problemă atât de gravă încât a necesitat schimbarea avionului de către Papă, potrivit sursei.

Știrea inițială

Papa Leon al XIV-lea și-a amânat plecarea din Insulele Canare, în urma unei defecțiuni tehnice la avion, potrivit AFP.

O problemă tehnică a fost detectată în avionul Papei în Insulele Canare chiar înainte de plecarea sa de vineri.

În urma defecțiunii, Suveranul Pontif a fost nevoit să debarce.

Regele Spaniei, Filip al VI-lea, tocmai îl întâmpinase pe Papă pe pistă.

Regele s-a îmbarcat pentru scurt timp în avion, înainte ca cei doi să coboare din aeronavă.

Amândoi s-au întors la terminal cu puțin timp înainte de ora 15:30, ora locală.