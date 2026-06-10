Papa Leon al XIV-lea, întâmpinat de un „castel uman” în Barcelona. Apel către tinerii afectați de depresie și anxietate

Evenimentul a reprezentat unul dintre momentele centrale ale vizitei papei în Spania și a combinat rugăciunea, dialogul și manifestările culturale locale. În cadrul întâlnirii, mai mulți tineri au vorbit despre dificultățile cu care se confruntă, inclusiv probleme de sănătate mintală, izolare socială și violență domestică, mai arată Euronews.

Adresându-se mulțimii în catalană și spaniolă, Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe cei care trec prin astfel de încercări să nu rămână singuri și să caute sprijin în familie, în comunitate și în cercurile apropiate. Pontiful a subliniat că frica, disperarea sau abuzurile nu trebuie ascunse și a încurajat dialogul deschis despre aceste probleme, într-un context în care sănătatea mintală a devenit o preocupare tot mai importantă în rândul tinerilor europeni.

Tradiția catalană care a marcat începutul serii

Sosirea papei a fost salutată prin ridicarea unui impresionant „castel uman”, una dintre cele mai cunoscute tradiții culturale ale Cataloniei. Aclamat de zeci de mii de participanți, Suveranul Pontif a ajuns la stadion cu papamobilul și a răspuns ulterior întrebărilor adresate de tineri, discutând despre provocările emoționale și sociale ale generației actuale. Atmosfera a fost completată de spectacole artistice și momente de reflecție spirituală, organizatorii dorind să transforme întâlnirea într-un spațiu de dialog între Biserică și noile generații.

Un moment istoric la Sagrada Família

Vizita papei în Barcelona continuă marți cu unul dintre cele mai așteptate momente ale deplasării sale în Spania. Papa Leon al XIV-lea urmează să binecuvânteze Turnul lui Iisus Hristos din celebra bazilică Sagrada Família, considerat ultimul și cel mai înalt turn proiectat de arhitectul Antoni Gaudí. Cu o înălțime de 172,5 metri, acesta va transforma Sagrada Família în cea mai înaltă biserică din lume. Ceremonia coincide cu marcarea a 100 de ani de la moartea lui Gaudí și simbolizează finalizarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte arhitecturale din istoria modernă.