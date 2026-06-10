Eurovision 2027: Care sunt cele patru orașe din Bulgaria intrate în competiția pentru găzduirea concursului muzical

Patru orașe din Bulgaria – Sofia, Varna, Burgas și Plovdiv – se află în competiția pentru găzduirea ediției de anul viitor a concursului muzical Eurovision.

Potrivit Novinite, oficialii BNT și reprezentanți ai municipalităților au purtat primele discuții oficiale, în cadrul cărora a fost prezentată procedura generală. Acum, orașele aflate în competiția pentru găzduirea ediției din 2027 trebuie să prezinte informații detaliate privind infrastructura, pregătirea tehnică și logistică, potențialele locații, precum și programul cultural și evenimentele conexe planificate.

O decizie finală privind orașul-gazdă, în luna iulie

Calendarul oficial al EBU (Uniunea Europeană de Radiodifuziune) permite ca o decizie finală privind orașul-gazdă să fie luată până în luna august. Totuși, potrivit directorului general al BNT, Milena Milotinova, o decizie finală este așteptată în luna iulie, întrucât BNT intenționează să accelereze procesul de selecție.

Milotinova a subliniat, de asemenea, și care sunt beneficiile găzduirii concursului muzical, în special în ceea ce privește vizibilitatea și impactul economic.

„Anul acesta, la Viena, 320.000 de turiști au vizitat orașul exclusiv datorită Eurovisionului”, a spus ea, potrivit Novinite.

Bulgaria va găzdui în 2027 concursul Eurovision, după ce reprezentanta țării la ediția din acest an, Dara, s-a clasat pe primul loc cu piesa „Bangaranga”, obținând 516 puncte. De asemenea, este pentru prima dată când Bulgaria va găzdui concursul muzical.