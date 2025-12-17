Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, închis între 22 decembrie și 7 ianuarie. Acces gratuit în perioada 17–21 decembrie

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” va fi închis publicului în perioada 22 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, întrucât au loc lucrări de mentenanță curente.

Totuși, muzeul va putea fi vizitat în perioada 17 – 21 decembrie, în mod gratuit, în intervalul orar 09:00-17:00. Ultima intrare permisă este la ora 16:00.

„Pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să ne treacă pragul, în această săptămână, între 17 și 21 decembrie 2025, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” va fi deschis vizitării cu caracter gratuit. Vizitarea se va efectua cu program normal, între orele 09.00-17.00, cu ultima intrare la orele 16.00”.

Cei care doresc să treacă pragul muzeului vor putea vizita pavilionul de istorie militară generală și esplanada din fața muzeului. Reprezentanții muzeului mai anunță că parcul de tehnică se află în lucrări de refacere.