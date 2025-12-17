Prima pagină » Social » Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, închis între 22 decembrie și 7 ianuarie. Acces gratuit în perioada 17–21 decembrie

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, închis între 22 decembrie și 7 ianuarie. Acces gratuit în perioada 17–21 decembrie

Reprezentanții Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” anunță că instituția va fi închisă în perioada 22 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026 pentru lucrări de mentenanță curente. În acest sens, muzeul nu poate fi vizitat.
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, închis între 22 decembrie și 7 ianuarie. Acces gratuit în perioada 17–21 decembrie
Sursa foto: Facebook/Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”
Departamentul Social
17 dec. 2025, 21:37, Social

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” va fi închis publicului în perioada 22 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, întrucât au loc lucrări de mentenanță curente.

Totuși, muzeul va putea fi vizitat în perioada 17 – 21 decembrie, în mod gratuit, în intervalul orar 09:00-17:00. Ultima intrare permisă este la ora 16:00.

„Pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să ne treacă pragul, în această săptămână, între 17 și 21 decembrie 2025, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” va fi deschis vizitării cu caracter gratuit. Vizitarea se va efectua cu program normal, între orele 09.00-17.00, cu ultima intrare la orele 16.00”.

Cei care doresc să treacă pragul muzeului vor putea vizita pavilionul de istorie militară generală și esplanada din fața muzeului. Reprezentanții muzeului mai anunță că parcul de tehnică se află în lucrări de refacere.

„Deschise vizitării sunt pavilionul de istorie militară generală și esplanada din fața muzeului. Parcul de tehnică se află în lucrări de refacere”, se arată în anunțul publicat pe Facebook.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
România, sub amenințarea unui ciclon puternic! Ce zone vor fi afectate
Gandul
Ce gest revoltător a făcut ‘Puișorul’ la adresa Rodicăi Stănoiu, în timpul vacanței! O jurnalistă îl acuză că i-a pus viața în pericol: 'Deschid geamul să mângâi ursul, că poate...'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
Libertatea
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor