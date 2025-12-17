Ceață groasă în jumătate din țară. Autoritățile avertizează că traficul auto este îngreunat

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că miercuri seara „se circulă în condiții de ceață densă pe multe artere rutiere din județele Argeș, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmboviţa, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova și Tulcea”.

Vizibilitatea în trafic este redusă pe alocuri chiar la sub 50 de metri, avertizează autoritățile.

În funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului.

„Recomandăm conducătorilor auto să-și asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanță mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi! Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții! Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto”, a precizat Infotrafic.