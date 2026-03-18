Polonia intenționează să interzică utilizarea telefoanelor de către elevii sub 16 ani în școli. De când ar intra în vigoare măsura

Polonia intenționează să interzică utilizarea telefoanelor mobile de către elevii sub 16 ani în școli, începând din toamna acestui an, din 1 septembrie. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul polonez al Educației, relatează Reuters.

„În prezent, finalizăm lucrările la o modificare legislativă majoră, crucială pentru școli, care va duce la interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie 2026”, a declarat, miercuri, Barbara Nowacka reporterilor, potrivit sursei citate.

Odată ce măsura ar intra în vigoare, Polonia se alătură Olandei, Coreei de Sud și Italiei, țări care deja au interzis telefoanele mobile în școli. Măsura a fost luată de aceste state pe fondul îngrijorărilor legate de impactul acestora asupra concentrării și comportamentului copiilor.

Polonia intenționează, de asemenea, să blocheze accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani și să oblige platformele să verifice vârsta utilizatorilor, după cum a declarat ministrul polonez al Educației, Barbara Nowacka, într-un interviu pentru Bloomberg.

Legea privind restricționarea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale ar putea intra în vigoare la începutul anului 2027, iar inițiativa Poloniei urmează modelul altor guverne europene, printre care Danemarca, Grecia, Franța, Spania și Marea Britanie.