Aproape două treimi dintre greci susțin interdicția, guvernul restricționând deja telefoanele în școli. Experții menționează creșterea cyberbullying-ului, a dependenței și a incapacității copiilor de a se proteja online. Unii părinți și adolescenți își fac griji cu privire la aplicarea legii, alții preferă soluții oferite de familie.

Agenția Reuters povestește despre Georgia Efstathiou, o mamă din Grecia care a încercat tot posibilul să slăbească influența pe care rețelele de socializare o au asupra fiului ei în vârstă de 14 ani: discuții sincere; timp fără internet; confiscarea telefonului.

Certurile izbucnesc în timp ce ea se luptă cu influența pe care ecranul telefonului o are asupra fiului ei.

80% din greci susțin interdicția

În următoarele zile, guvernul grec urmează să anunțe o interdicție a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, alăturându-se tot mai multor națiuni care încearcă să protejeze copiii mici de dependență și abuz online.

Un sondaj de opinie realizat de ALCO, publicat în februarie, a arătat că aproximativ 80% dintre respondenți au aprobat o interdicție.

Guvernul prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis a interzis deja telefoanele mobile în școli și a creat platforme de control parental ca să limiteze timpul petrecut de adolescenți în fața ecranelor.

Guvernul a refuzat să comenteze pentru Reuters cu privire la interdicție sau la momentul și modul în care va fi implementată.

Reuters a relatat despre plan în februarie, iar surse au declarat că un anunț oficial este în așteptare.

Grecia se îndreaptă spre aceeași direcție ca Australia

Luna trecută, Mitsotakis a declarat pentru un ziar greco-australian că Grecia se va îndrepta „într-o direcție similară cu cea a Australiei ”, unde companiile de socializare au primit ordin în decembrie să țină la distanță utilizatorii sub 16 ani sau să se confrunte cu amenzi.

Ca și în alte țări din întreaga lume, Grecia se confruntă cu o situație dificilă din partea rețelelor de socializare, cum ar fi Instagram-ul Meta (META.O)., deschide o filă nouă, TikTok și platforme de jocuri online.

La Centrul grec pentru un internet mai sigur, finanțat de UE, din Atena, apelurile către o linie telefonică de asistență care oferă sprijin copiilor victime ale hărțuirii cibernetice s-au dublat între 2024 și 2025, a declarat George Kormas, care administrează linia telefonică de asistență.

Alte plângeri includ șantajul minorilor, dezinformarea și discursul instigator la ură.

Conform datelor de la linia telefonică de asistență, 75% dintre copiii care utilizează rețelele de socializare în Grecia au vârsta școlii primare.

Președintele Organizației Naționale pentru Prevenirea și Tratarea Dependențelor, Athanasios Theocharis, a declarat că aproximativ 48% dintre adolescenți au resimțit impactul negativ al rețelelor de socializare.