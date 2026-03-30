Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este din Italia sau Spania

Cea mai bună plajă din Europa este în Creta. Clasamentul „Cea mai bună dintre cele mai bune” al Travellers Choice pentru 2026 numește Plaja Elafonissi drept cea mai bună din Europa, potrivit Express. De asemenea, plaja din Grecia este considerată a doua cea mai bună din lume după Isla Pasion din Cozumel, Mexic.

Plaja Elafonissi este renumită pentru apele calme și limpezi, dar și pentru nisipul roz. Culoarea roz a nisipului este provocată de milioanele de organisme minuscule care o formează după ce s-au descompus, cum ar fi scoici și corali, dar și de prezența unei moluște.

Elafonissi este un loc popular pentru familii, deoarece are golfuri cu apă mică foarte bune pentru copii. De asemenea, în apropiere sunt ape adânci unde se poate face snorkeling.

Pe TripAdvisor, plaja are un rating de 4,5 pe baza a 16.000 de recenzii.

Cele mai frumoase plaje din lume

Clasamentul celor mai frumoase plaje a fost realizat pe baza a milioane de recenzii și opinii. În top 10 apar patru plaje europene, din Grecia, Portugalia și Italia.

Top 10 plaje din lume 2026

Isla Pasion – Cozumel, Mexic

Plaja Elafonissi – Creta, Grecia

Laguna Balos – Kissamos, Grecia

Plaja Eagle – Plaja Eagle, Aruba

Praia da Falésia – Algarve, Portugalia

Plaja Banana – Ko He, Thailanda

Golful La Jolla – California, SUA

Plaja La Pelosa – Sardinia, Italia

Plaja Manly – Sydney, Australia

Colonia de pinguini Boulders Beach – Simon’s Town, Africa de Sud