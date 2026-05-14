SUA condiționează ajutorul umanitar de 1.8 miliarde de dolari pentru ONU de interesele guvernului

Jeremy Lewin, oficialul responsabil de asistența externă, afacerile umanitare și libertatea religioasă, a anunțat că tranșa se adaugă celor 2 miliarde de dolari promise anterior, în decembrie, în cadrul unui nou mecanism creat pentru eficientizarea distribuției ajutoarelor și creșterea responsabilității în gestionarea fondurilor.

Potrivit oficialului american, fondurile vor fi direcționate către zone unde există o suprapunere între obiectivele umanitare și interesele de politică externă ale administrației Trump.

Lewin a precizat că anumite state nu vor primi finanțare prin intermediul Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), dacă prioritățile acestora nu coincid cu cele ale Washingtonului.

„Evitând aceste țări, nu facem un deserviciu sectorului umanitar. Ne permitem să ne concentrăm asupra domeniilor în care ne suprapunem și nu credem că este nevoie de un compromis în ceea ce privește principiile lor… permițându-ne totodată dreptul suveran de a investi în locuri unde acest lucru se aliniază cu interesul nostru național”, a spus oficialul american citat de Reuters.

La rândul său, șeful OCHA, Tom Fletcher, a declarat că ONU își păstrează principiile de neutralitate și imparțialitate, în timp ce încearcă să reformeze sistemul umanitar global într-o perioadă marcată de scăderea finanțărilor.

Înaintea anunțului american, OCHA reușise să strângă 7.3 miliarde de dolari de la 65 de state membre, dintr-un obiectiv total de 23 de miliarde de dolari pentru anul în curs.

Separat de noul angajament umanitar, Washingtonul are datorii de aproximativ 4 miliarde de dolari către ONU.