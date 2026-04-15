România trimite ajutor umanitar în Liban: 15 tone de alimente și echipamente pentru civili

„România se alătură comunității europene în efortul de a sprijini umanitar populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară”, se arată în comunicatul oficial. Ajutorul constă în alimente, corturi și echipamente de cazarmament – inclusiv saci de dormit, perne, pături și lenjerie – din rezervele naționale de stat. Transportul este realizat cu două aeronave militare, un C-130 Hercules și un Spartan C-27J, care au decolat în dimineața zilei de 15 aprilie de la Baza 90.

Potrivit autorităților, ajutoarele vor ajunge mai întâi în Amman, urmând să fie transportate ulterior către Beirut, în cadrul unui convoi umanitar multinațional. Decizia de acordare a sprijinului a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, ca răspuns la o solicitare transmisă României prin Mecanismul european de Protecție Civilă. Acțiunea este coordonată la nivel european, iar „Protecția Civilă Europeană finanțează 75% din costul transportului”, se mai precizează în comunicat.