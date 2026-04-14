Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 46. China critică blocada impusă de SUA în Strâmtoarea Ormuz / Atacurile Israelului în Liban continuă / Pakistanul propune ca a doua sesiune de negocieri să aibă loc la Islamabad

China califică blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene drept „periculoasă și iresponsabilă”. China încurajează negocierile de pace Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Guo Jiakun, afirmă că SUA „și-au intensificat operațiunile militare și au întreprins o acțiune de blocadă țintită, ceea ce nu va face decât să agraveze tensiunile și să submineze acordul de încetare a focului, deja fragil”, potrivit Al Jazeera.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a promis, marți, că țara sa va juca un „rol constructiv” în promovarea negocierilor de pace din Orientul Mijlociu, au relatat mass-media de stat chineze, după ce o primă rundă de discuții între Statele Unite și Iran s-a încheiat fără a se ajunge la un acord.

„Xi Jinping a subliniat poziția de principiu a Chinei de a promova pacea și de a încuraja negocierile și a reiterat că va continua să joace un rol constructiv în acest sens”, a declarat agenția de știri de stat Xinhua.

Pakistanul propune o a doua rundă de negocieri la Islamabad Pakistanula propus să găzduiască o a doua rundă de discuții între Statele Unite și Iran la Islamabad în zilele următoare, înainte de expirarea armistițiului, au declarat doi oficiali pakistanezi. Oficialii, care au vorbit sub condiția anonimatului deoarece nu erau autorizați să discute subiectul cu presa, au precizat că propunerea va depinde de eventuala solicitare a părților privind alegerea unui alt loc de desfășurare, potrivit Gulf News. Unul dintre oficiali a afirmat că, deși s-au încheiat fără un acord, primele discuții au făcut parte dintr-un proces diplomatic continuu, mai degrabă decât dintr-un efort punctual. Două persoane au murit în urma unui atac israelian asupra orașului Nabatieh din Liban Două persoane au murit și una a fost rănită în urma unui raid israelian asupra unei case din cartierul Arab Salim, din zona Nabatieh, în sudul Libanului, a informat agenția oficială NNA, citată de Al Jazeera. Casa a fost distrusă în urma atacului, a precizat agenția. Anterior, NNA a relatat că alte două persoane au murit în Nabatieh după ce un atac aerian israelian a lovit o mașină în acea zonă. Trump avertizează Iranul: „Nu va fi plăcut” dacă armistițiul eșuează Trump a adresat un avertisment sever Iranului cu privire la viitorul armistițiului actual, afirmând că ar fi grave consecințele eșecului încheierii unui acord și reiterând faptul că Teheranului nu i se va permite să dezvolte o armă nucleară. Răspunzând la întrebările legate de ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar ajunge la un acord până la sfârșitul armistițiului, Trump a declarat: „Nu vreau să comentez acest lucru, dar nu va fi plăcut pentru ei. În acest moment, nu au loc lupte. În acest moment, avem o blocadă. Ei nu desfășoară nicio activitate comercială… Așadar, în prezent, Iranul nu desfășoară absolut nicio activitate comercială. Și vom menține această situație foarte ușor. Marina lor a dispărut, forțele aeriene au dispărut, radarul lor a dispărut, iar liderii lor au dispărut. Este foarte mult”, a declarat Trump, citat de Gulf News. Hezbollah respinge negocierile cu Israelul: „Nu vom respecta niciun acord” Hezbollah anunță că nu va respecta eventualele acorduri rezultate din discuțiile dintre Liban și Israel, în timp ce tensiunile din regiune continuă să escaladeze, transmite Euronews. Declarațiile vin în contextul unei posibile întâlniri diplomatice la Washington, pe care liderii grupării o contestă ferm. Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a transmis că organizația respinge orice formă de dialog direct cu Israelul. Acesta a cerut autorităților libaneze să anuleze întâlnirea programată în Statele Unite, unde diplomați din cele două țări ar urma să discute reluarea negocierilor. „Negocierile sunt inutile”, a spus Qassem, subliniind că o astfel de inițiativă nu are sprijinul unanim al Libanului.

„Încălcare gravă”: Iranul condamnă blocada impusă de SUA în jurul porturilor sale

Iranul a condamnat blocada impusă de SUA în jurul porturilor sale, calificând-o drept o „încălcare gravă” a suveranității sale, în contextul în care retorica beligerantă a Washingtonului și Teheranului a zguduit o armistițiu fragil. Blocada a intrat în vigoare încă de luni.

Armata americană a început blocarea porturilor iraniene, stârnind furia Teheranului și sporind incertitudinea în jurul acestei căi navigabile cruciale, potrivit Reuters.

Blocada impusă de SUA a întunecat și mai mult perspectivele privind securitatea energetică globală și aprovizionarea cu o gamă largă de produse care depind de petrol, beneficiind de foarte puțin sprijin internațional, dacă nu chiar deloc.

Aliații NATO, printre care Marea Britanie și Franța, au declarat că nu se vor lăsa antrenați în conflict prin participarea la blocadă, subliniind în schimb necesitatea redeschiderii căii navigabile.

Reuters: SUA și Iranul lasă deschisă ușa dialogului după negocierile tensionate de la Islamabad

După o noapte lungă și tensionată la Islamabad, oficialii iranieni și americani au încheiat cele mai importante discuții directe din ultimele decenii fără un acord, însă dialogul rămâne deschis, scrie Reuters, care citează 11 surse familiarizate cu negocierile.

Întâlnirea din weekend, organizată la patru zile după anunțarea armistițiului, a fost primul contact direct la acest nivel între SUA și Iran după mai bine de zece ani și cel mai important de la Revoluția Islamică din 1979.

În hotelul de lux Serena din Islamabad, discuțiile s-au desfășurat în două aripi separate și o zonă comună, una pentru delegația SUA, una pentru iranieni și una pentru reuniunile trilaterale cu mediatorii pakistanezi.

Prețul petrolului intră în scădere, pe fondul speranțelor de dialog SUA-Iran

Cotațiile petrolului au intrat în scădere în contextul perspectivelor de reluare a dialogului dintre Statele Unite și Iran au redus temerile legate de întreruperile de aprovizionare generate de blocada asupra Strâmtorii Ormuz.

Petrolul Brent a scăzut la 97.50 dolari pe baril, marcând o contracție de 1.86 dolari sau 1,87%. Prețul petrolului american West Texas Intermediate (WTI) s-a diminuat cu 2.25 dolari sau 2,27%, până la 96.83 dolari.

Scăderea de marți vine după o sesiune de creștere cauzată de decizia forțelor armate americane de a institui o blocadă asupra porturilor iraniene și de a extinde controlul în Strâmtoarea Ormuz, până în Golful Oman și Marea Arabiei.

Iranul a reacționat amenințând că va viza porturi din statele riverane Golfului, după eșecul negocierilor desfășurate în weekend la Islamabad.

Trump refuză să-i ceară scuze Papei Leon

Președintele Donald Trump a refuzat, luni, să-i ceară scuze Papei Leon al XIV-lea, după ce l-a criticat pe pontif pentru opoziția sa față de războiul din Iran.

„A fost foarte împotriva a ceea ce fac în legătură cu Iranul și nu poți avea un Iran nuclear. Papa Leon nu ar fi mulțumit de rezultatul final”, a spus Trump, adăugând: „Cred că este foarte slab în ceea ce privește criminalitatea și alte lucruri, așa că nu” îmi voi cere scuze.

Acest răspuns a venit după ce Papa Leon a respins atacurile lui Trump împotriva sa din seara precedentă, spunând reporterilor că apelurile Vaticanului la pace și reconciliere sunt înrădăcinate în Evanghelie și că nu se teme de administrația Trump.