Prima pagină » Știri externe » Pakistanul propune o a doua rundă de negocieri la Islamabad

Pakistanul a propus să găzduiască o a doua rundă de discuții între Statele Unite și Iran la Islamabad în zilele următoare, înainte de expirarea armistițiului, au declarat doi oficiali pakistanezi.
Daiana Rob
14 apr. 2026, 10:43, Știri externe

Oficialii, care au vorbit sub condiția anonimatului deoarece nu erau autorizați să discute subiectul cu presa, au precizat că propunerea va depinde de eventuala solicitare a părților privind alegerea unui alt loc de desfășurare, potrivit Gulf News.

Unul dintre oficiali a afirmat că, deși s-au încheiat fără un acord, primele discuții au făcut parte dintr-un proces diplomatic continuu, mai degrabă decât dintr-un efort punctual.

Reprezentanții administrației Trump dezbat pe plan intern detaliile

O sursă din SUA, familiarizată cu discuțiile a declarat pentru CNN că reprezentanții administrației Trump dezbat pe plan intern detaliile unei posibile a doua întâlniri față în față cu oficialii iranieni înainte de expirarea armistițiului, pe 21 aprilie, deși nu este clar dacă o astfel de întâlnire se va concretiza.

Sursa a declarat că oficialii analizează posibile date și locații în cazul în care negocierile în curs cu Iranul și mediatorii din regiune vor înregistra progrese în zilele următoare, calificând discuțiile drept preliminare.

„Trebuie să fim pregătiți să punem rapid ceva la punct în cazul în care lucrurile vor evolua în această direcție”, a declarat sursa citată pentru CNN.

Însă, având în vedere rezistența anterioară a Iranului față de o serie de cereri ale SUA, nu este clar dacă Teheranul se va supune condițiilor lui Trump în curând, chiar dacă SUA au început, luni, blocada porturilor iraniene.

Ambele părți au propus suspendarea îmbogățirii uraniului de către Iran, dar până acum nu au reușit să se pună de acord asupra unei perioade de moratoriu acceptabile pentru ambele părți, au declarat oficialii.

Și, având în vedere că Strâmtoarea Ormuz este încă efectiv închisă, Iranul consideră că deține un avantaj substanțial asupra SUA, o poziție care a fost clară pentru negociatorii de la Islamabad în acest weekend.

Iranul anunță pierderi de război în valoare de 270 de miliarde de dolari

Iranul a declarat că estimările inițiale privind pierderile de război se ridică la 270 de miliarde de dolari, deși o purtătoare de cuvânt a guvernului a precizat că cifra este preliminară, iar costul final va fi probabil mai mare.

Fatemeh Mohajerani a prezentat estimarea într-un interviu acordat agenției ruse RIA Novosti, a informat agenția de știri iraniană Tasnim.

„Una dintre problemele pe care echipa noastră de negociatori le urmărește și care a fost abordată și în cadrul discuțiilor de la Islamabad este cea a reparațiilor de război. De obicei, daunele trebuie analizate pe mai multe niveluri. Pierderile Iranului cauzate de atacurile SUA și ale Israelului sunt estimate în prezent la aproximativ 270 de miliarde de dolari”, a declarat ea.

Reamintim că  în cadrul negocierilor din acest weekend părțile au ajuns „foarte aproape” de un acord, existând speranța unui progres. Cu toate acestea, au existat divergențe cu privire la dosarul nuclear, dar și redeschiderea strâmtorii Ormuz, dar și accesul Iranului la activele înghețate, elemente care au blocat înțelegerea.

Recomandarea video

