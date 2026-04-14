Franța cere includerea Libanului în armistițiu și califică atacurile Israelului drept „intolerabile”

„Încetarea focului trebuie să includă neapărat Libanul, care sub nicio formă nu poate fi țapul ispășitor al guvernului israelian”, a declarat Barrot la postul de radio francez RFI.

Atacurile Israelului asupra Libanului sunt „intolerabile”, a spus el, deoarece subminează armistițiul încheiat între Statele Unite și Iran și deoarece întăresc gruparea militantă Hezbollah.

„Distrugerea Libanului, atacarea statului libanez, nu slăbește Hezbollah — dimpotrivă, îl întărește”, a spus Barrot.

Reamintim că, deși în majoritatea orientului Mijlociu, atacurile au încetat, tensiunile continuă, însă, în Liban, pentru această țară, nu este inclusă în armistițiu, fiind considerată „leagănul grupării Hezbollah”.

Cu toate acestea, Naim Qassem, liderul grupării Hezbollah a declarat că nu-și dorește armistițiu cu Israel și a cerut autorităților de la Beirut să anuleze întâlnirea programată în SUA, cu privire la negocieri. El a precizat că negocierile sunt „inutile”.

Potrivit Al Jazeera, armata israeliană a lovit localitățile Aytit și Qalaouiyeh, precum și zona din jurul localității Kfar Tebnit, situate în sudul Libanului, au informat jurnaliștii de la fața locului.

Două atacuri au avut loc și în orașul Nabatieh, unul asupra unei case din Salim, iar un al doilea, asupra unei mașini. În cele două atacuri au murit patru persoane, potrivit agenției oficiale NNA, citată de Al Jazeera.