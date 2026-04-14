Franța cere includerea Libanului în armistițiu și califică atacurile Israelului drept „intolerabile”

Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a reafirmat, marți, că Libanul trebuie inclus în acordul inițial de încetare a focului. Oficialul de la Paris a spus și că ofensiva israelienă „întărește” Hezbollahul, grupare al cărui lider a declarat că nu-și dorește negocieri cu Israelul.
Daiana Rob
14 apr. 2026, 13:27, Știri externe

„Încetarea focului trebuie să includă neapărat Libanul, care sub nicio formă nu poate fi țapul ispășitor al guvernului israelian”, a declarat Barrot la postul de radio francez RFI.

Atacurile Israelului asupra Libanului sunt „intolerabile”, a spus el, deoarece subminează armistițiul încheiat între Statele Unite și Iran și deoarece întăresc gruparea militantă Hezbollah.

„Distrugerea Libanului, atacarea statului libanez, nu slăbește Hezbollah — dimpotrivă, îl întărește”, a spus Barrot.

Reamintim că, deși în majoritatea orientului Mijlociu, atacurile au încetat, tensiunile continuă, însă, în Liban, pentru această țară, nu este inclusă în armistițiu, fiind considerată „leagănul grupării Hezbollah”.

Cu toate acestea, Naim Qassem, liderul grupării Hezbollah a declarat că nu-și dorește armistițiu cu Israel și a cerut autorităților de la Beirut să anuleze întâlnirea programată în SUA, cu privire la negocieri. El a precizat că negocierile sunt „inutile”.

Potrivit Al Jazeera, armata israeliană a lovit localitățile Aytit și Qalaouiyeh, precum și zona din jurul localității Kfar Tebnit, situate în sudul Libanului, au informat jurnaliștii de la fața locului.

Două atacuri au avut loc și în orașul Nabatieh, unul asupra unei case din Salim, iar un al doilea, asupra unei mașini. În cele două atacuri au murit patru persoane, potrivit agenției oficiale NNA, citată de Al Jazeera. 

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
Gandul
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
De ce România și Ucraina nu doresc să părăsească OCEMN, o organizație regională din care face parte și Rusia
Libertatea
Veste URIAȘĂ pentru pensionarii din România, după Paște. Anunţ oficial de la Casa Naţională de Pensii
CSID
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor