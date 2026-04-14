Iranul cere despăgubiri de război de la 5 state arabe. Patru vase au traversat Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei SUA

Iranul a solicitat despăgubiri din partea a cinci țări arabe, acuzându-le că au facilitat „agresiunea americano-israeliană” prin faptul că au permis utilizarea teritoriilor lor pentru atacuri împotriva țării, a relatat presa de stat iraniană, Press TV.

Într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, și președintelui Consiliului de Securitate, Jamal Fares Alrowaiei, ambasadorul și reprezentantul permanent al Iranului, Amir-Saeid Iravani, a respins cererile de despăgubire formulate de Bahrain, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite (EAU) și Iordania, potrivit Gulf News.

Într-o declarație adresată ONU, reprezentantul Iranului a respins cererile similare de despăgubire formulate de cele cinci state arabe și a susținut că acestea nu pot invoca articolul 51 din Carta ONU privind autoapărarea, insistând că Teheranul este victima unei agresiuni.

Iranul a mai afirmat că unele „atacuri ilegale” asupra țintelor civile de pe teritoriul său au fost efectuate direct de către aceste state și le-a cerut să înceteze orice acțiuni pe care le consideră ilicite din punct de vedere internațional.

Separat, Teheranul a condamnat cu fermitate ceea ce a descris ca fiind un blocaj naval „ilegal” al SUA, calificându-l drept o încălcare a suveranității și a dreptului internațional, și a avertizat că își rezervă dreptul de a răspunde pentru a-și proteja interesele naționale.

Iranul a îndemnat Consiliul de Securitate al ONU să intervină, să condamne blocajul și să prevină o escaladare suplimentară, avertizând că aceasta ar putea destabiliza o regiune deja tensionată.

Reamintim că, oficialii iranieni au afirmat că războiul ar fi creat pagube de 270 de miliarde de dolari, potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani. Oficiala a precizat că cifra este una preliminară.

Patru vase au traversat Strâmtoarea Ormuz

Cu toate că, încă de luni, blocada SUA a fost aplicată, patru vase au traversat strâmtoarea, potrivit BBC. Printre aceste nave se numără atât petroliere, cât și nave de marfă supuse sancțiunilor, unele dintre ele făcând anterior escală în porturi iraniene sau plecând din China pe rute cu destinația Iran.

O navă, Christianna, a traversat strâmtoarea după ce a vizitat un port iranian, în timp ce petrolierele Rich Starry și Murlikishan, sancționate de SUA, au tranzitat și ele strâmtoarea, alături de Elpis, care a plecat din portul Bushehr din Iran. Analiștii spun că unele nave ar putea folosi tehnici de falsificare a semnalului GPS pentru a-și ascunde poziția.

Armata SUA a declarat că blochează tot traficul maritim legat de porturile iraniene, dar menține libertatea de navigație pentru rutele non-iraniene prin această cale navigabilă strategică.