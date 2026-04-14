China califică blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene drept „periculoasă și iresponsabilă”. China încurajează negocierile de pace

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Guo Jiakun, a declarat, marți, că SUA „și-au intensificat operațiunile militare și au întreprins o acțiune de blocadă țintită, ceea ce nu va face decât să agraveze tensiunile și să submineze acordul de încetare a focului, deja fragil”, potrivit Al Jazeera.

În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că această măsură a Statelor Unite „pune și mai mult în pericol siguranța tranzitului prin strâmtoare”, calificând-o drept „un comportament periculos și iresponsabil”, potrivit sursei citate.

Reamintim că, luni, SUA au impus o blocadă asupra porturilor și zonelor de coastă iraniene din Strâmtoarea Ormuz. Potrivit armatei americane, navele au permisiunea să tranziteze doar dacă se deplasează prin porturi care nu aparțin Iranului.

Critice Beijingului vin după ce, luni seară, nava chineză Elpis, care transporta petrol iranian a fost oprită în Golful Oman timp de aproximativ șase ore. Nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat la ordinul SUA.

Marți, nava „Rich Starry”, sancționată de SUA, care navighează sub pavilion chinez a trecut de Strâmtoarea Ormuz și se află în apropierea Golfului Oman. Nu este încă clar dacă această navă va fi oprită de blocada americană, notează Al Jazeeza.

Blocada impusă de SUA complică situația pentru navele comerciale care au rămas izolate în Golf. Acum trebuie să obțină permisiunea atât din partea Iranului, cât și a SUA pentru a putea trece.

Există un risc real de escaladare în acest caz, deoarece dacă navele iraniene sunt oprite, dacă transportul de petrol iranian este blocat, Iranul ar putea, probabil, să împiedice alte nave din Golf să intre în strâmtoare.

De asemenea, Iranul are aliați în Yemen, și anume rebelii houthi. Așadar, există riscul ca, în cazul escaladării conflictului, să fie închisă și Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Mare Roșie de golful Aden și Oceanul Indian, reprezentând 12% din traficul maritim comercial internațional, precizează sursa citată.

Beijingul a amenințat că va impune contramăsuri

Marți, Beijingul a amenințat că va impune „contramăsuri”, după ce Donald Trump a amenințat cu noi taxe vamale asupra mărfurilor sale care intră în Statele Unite, în cazul în care Beijingul ar oferi asistență militară Iranului în timpul războiului din Orientul Mijlociu.

„Dacă SUA insistă să folosească acest lucru ca pretext pentru a impune tarife suplimentare asupra Chinei, China va lua cu siguranță contramăsuri ferme”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, în conferința de presă desfășurată la Beijing, adăugând că informațiile potrivit cărora China ar furniza arme Iranului „sunt complet inventate”.

China sprijină negocierile din Orientul Mijlociu

Președintele Chinei, Xi Jinping, a promis, marți, că țara sa va juca un „rol constructiv” în promovarea negocierilor de pace din Orientul Mijlociu, au relatat mass-media de stat chineze, după ce o primă rundă de discuții între Statele Unite și Iran s-a încheiat fără a se ajunge la un acord.

„Xi Jinping a subliniat poziția de principiu a Chinei de a promova pacea și de a încuraja negocierile și a reiterat că va continua să joace un rol constructiv în acest sens”, a declarat agenția de știri de stat Xinhua.

Reamintim că în acest weekend s-a încheiat o primă sesiune a negocierilor. Dialogul rămâne deschis, deși prima rudă a fost considerată „eșuată”, pentru au existat fricțiuni între SUA și Teheran. Cu toate acestea, negocierile continuă, iar Pakistanul a propus deja desfășurarea unei a doua runde la Islamabad, deși nu este clar dacă cea de-a doua rundă de negocieri se va desfășura, iar locația nu a fost încă stabilită, deși în interiorul administrației SUA se discută despre o a doua rundă, potrivit unor surse citate de CNN.