Armata americană a lansat noi atacuri în Iran

Armata Statelor Unite a interceptat, de asemenea, drone lansate din Iran, a adăugat oficialul, potrivit CNN.

Trei explozii au fost auzite la est de Bandar Abbas, un oraș portuar strategic iranian și o bază navală din apropierea Strâmtorii Ormuz, a relatat agenția de știri semi-oficială iraniană Fars în primele ore ale zilei de joi.

Exploziile au fost raportate în jurul orei 1:30 dimineața, ora locală, și au cauzat activarea scurtă a sistemelor de apărare aeriană din Bandar Abbas, potrivit Fars, o instituție media cu legături cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran.

„Locația și sursa exactă a acestor sunete sunt încă necunoscute, iar urmărirea continuă pentru a le determina”, a raportat Fars.