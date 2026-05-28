Fost oficial CIA acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de zeci de milioane de dolari de la guvernul federal

Un fost oficial CIA de rang înalt, cu autorizație de secretizare, este acuzat că a furat sute de lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari de la guvernul federal și le-a ascuns în casa sa.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laurentiu Marinov
28 mai 2026, 04:02, Știri externe
David Rush, fost oficial CIA a fost arestat și acuzat de furt de bani publici săptămâna trecută, conform documentelor depuse la instanța federală din Virginia, unde locuiește, relatează AP.

Din noiembrie până în martie, Rush a solicitat și a primit „o cantitate semnificativă de valută străină și zeci de milioane de dolari în lingouri de aur pentru cheltuieli legate de muncă”, potrivit unei declarații pe proprie răspundere a unui agent FBI care anchetează cazul.

Declarația sub jurământ precizează că nu este clar la ce intenționa Rush să folosească fondurile, dar că o parte din acestea a fost găsită într-un spațiu de depozitare din apropierea biroului său.

CIA colaborează cu FBI

Oficialii federali au percheziționat domiciliul său pe 18 mai și au confiscat peste 300 de lingouri de aur cu o valoare estimată la peste 40 de milioane de dolari, conform declarației sub jurământ. De asemenea, au confiscat aproximativ 2 milioane de dolari în valută americană și aproximativ 35 de ceasuri de lux, multe dintre ele Rolexuri. Rush a fost arestat a doua zi, a declarat FBI.

Declarația FBI concluzionează că există motive întemeiate să se creadă că Rush „a delapidat, furat, sustras sau convertit în mod conștient un lucru de valoare al Statelor Unite” pentru uz personal.

FBI a declarat că lucrează cu CIA și Departamentul de Justiție în cadrul anchetei sale.

