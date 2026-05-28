Țările UE solicită mai multe fonduri pentru planul de îngrășăminte

Statele membre au discutat pentru prima dată acest plan în cadrul unui Consiliu Agricultură. Documentul, prezentat săptămâna trecută, propune mecanisme pentru reducerea dependenței de importuri și creșterea producției de îngrășăminte în UE, printr-un pachet de măsuri pe termen scurt și lung, inclusiv sprijin financiar pentru fermieri înainte de vara viitoare.
FOTO: Pixabay
Mădălina Dinu
28 mai 2026, 10:30, Știrile zilei
Secretarul general pentru Resurse Agricole și Securitate Alimentară din Spania, Ana Rodríguez Castaño, a declarat în cadrul dezbaterii publice că direcția generală a planului „este corectă”, însă a subliniat că propunerea „nu este suficientă, deoarece pentru a fi eficientă avem nevoie de măsuri concrete și de o finanțare suficientă și imediată din partea UE”, potrivit EFE.

În mod special, Spania consideră că cele 200 de milioane de euro propuse din rezerva agricolă de criză sunt „insuficiente”, în condițiile în care statul a acordat deja ajutoare directe fermierilor pentru a le asigura lichidități în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, oficialii au remarcat lipsa unui calendar clar și a unei evaluări riguroase a impactului economic și productiv.

Alte țări, precum Germania, au insistat ca Bruxellesul să clarifice impactul financiar al măsurilor asupra bugetului Politicii Agricole Comune și să precizeze mai exact ce fonduri disponibile au fost deja epuizate.

Italia a adoptat, la rândul său, o poziție prudentă și a cerut o analiză detaliată a utilizării rezervei de criză, ministrul considerând că aceasta „ar putea fi ineficientă, deoarece fondurile au fost deja în mare parte utilizate”.

Delegații precum Portugalia au pledat pentru „o soluție europeană” și au sugerat măsuri suplimentare, inclusiv posibilitatea unor achiziții comune de îngrășăminte la nivelul UE, pentru stabilizarea prețurilor și asigurarea unor stocuri adecvate.

Prețurile îngrășămintelor sunt în creștere de ani de zile

Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a recunoscut în timpul reuniunii că prețurile îngrășămintelor sunt în creștere de ani de zile și nu au revenit la nivelurile anterioare, în ciuda măsurilor adoptate până acum, ceea ce determină unii producători să își schimbe culturile sau să reducă suprafețele cultivate.

În acest context, el a precizat că, pe lângă măsurile incluse în planul de acțiune, Comisia ar putea lua în calcul măsuri temporare suplimentare dacă situația continuă să se deterioreze.

Deși a subliniat că, pentru 2026, majoritatea necesarului pentru culturi este acoperit, oficialul european a admis că există îngrijorări pentru anul 2027.

Referitor la rezerva de criză, comisarul a explicat că intenția este de a mobiliza suma rămasă, de aproximativ 200 de milioane de euro, și că va propune „cel puțin dublarea” acesteia, precum și un pachet de măsuri specifice pentru Politica Agricolă Comună, menite să ofere mai multă lichiditate și flexibilitate.

