UE extinde măsurile comerciale împotriva Chinei pentru a proteja industria europeană

Stéphane Séjourné a declarat pentru Financial Times și alte publicații europene că UE va folosi mai sistematic cotele de import și tarifele, deoarece industrii europene precum cea chimică, metalurgică și a tehnologiilor curate riscă să fie distruse de concurența neloială a Chinei.

„Vom folosi clauzele de salvgardare într-un mod mai general, pentru sectoare, nu doar pentru companii sau anumite materii prime”, a spus el. Va fi „o abordare mai puțin fragmentată, care ne permite să depășim dificultățile pentru sectoare întregi, pentru că ne aflăm în situații în care, în realitate, anchetele de opt sau nouă luni nu ne permit să salvăm sectorul”.

Măsurile de salvgardare ale UE stabilesc cote pentru importuri și aplică tarife pentru cantitățile care depășesc aceste cote. Decizia face parte dintr-un set de măsuri menite să protejeze piața europeană și industriile acesteia de produsele și exporturile chineze ieftine.

„Obiectivul nostru nu este să rupem relațiile cu China, ci să realizăm o reechilibrare reală și să luăm măsuri concrete care să ne permită acest lucru”, a declarat Séjourné.

Industrii europene, sub presiunea concurenței chineze

Deficitul comercial zilnic al UE cu China a ajuns la 1 miliard de euro, iar 29 de milioane de locuri de muncă sunt expuse riscului din cauza supraproducției chineze, a precizat el.

Séjourné a spus că, deși China nu este la fel de dependentă de Europa în niciun sector, UE poate exploata atractivitatea pieței sale unice. „Acesta este unghiul prin care există probabil o slăbiciune chineză”, a spus el.

Folosirea mai amplă a măsurilor de salvgardare va fi însoțită de propuneri pentru a „forța companiile să își diversifice” lanțurile de aprovizionare, a spus Séjourné.

Totuși, procedurile de salvgardare sunt un instrument dur, deoarece afectează toți partenerii comerciali. Ele sunt activate de o creștere bruscă a importurilor și durează cinci ani, pentru a oferi industriei un răgaz să devină mai competitivă. O măsură de salvgardare pentru oțel, care înjumătățește cotele și introduce taxe de 50%, a provocat reacții negative din partea țărilor exportatoare.

Comisia analizează, de asemenea, o propunere venită din partea a cinci state membre, inclusiv Franța, pentru dezvoltarea unui instrument de „reziliență” care ar putea impune cote sau taxe suplimentare furnizorilor companiilor atunci când importurile acestora sunt concentrate peste un anumit nivel.

Propunerea face parte dintr-un apel la acțiune privind „creșterea practicilor comerciale neloiale”. Statele membre sunt tot mai îngrijorate de nivelul deficitului comercial.

Măsurile vor fi discutate vineri de comisari, în cadrul unei reuniuni speciale dedicate Chinei.