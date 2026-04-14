Prima pagină » Știri externe » Trump avertizează Iranul: „Nu va fi plăcut" dacă armistițiul eșuează

Trump a adresat un avertisment sever Iranului cu privire la viitorul armistițiului actual, afirmând că ar fi grave consecințele eșecului încheierii unui acord și reiterând faptul că Teheranului nu i se va permite să dezvolte o armă nucleară.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
14 apr. 2026, 09:49, Știri externe

Răspunzând la întrebările legate de ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar ajunge la un acord până la sfârșitul armistițiului, Trump a declarat:

„Nu vreau să comentez acest lucru, dar nu va fi plăcut pentru ei. În acest moment, nu au loc lupte. În acest moment, avem o blocadă. Ei nu desfășoară nicio activitate comercială… Așadar, în prezent, Iranul nu desfășoară absolut nicio activitate comercială. Și vom menține această situație foarte ușor. Marina lor a dispărut, forțele aeriene au dispărut, radarul lor a dispărut, iar liderii lor au dispărut. Este foarte mult”, a declarat Trump, citat de Gulf News.

Blocadă SUA în Strâmtoarea Ormuz

Blocada militară impusă de SUA asupra tuturor porturilor și zonelor de coastă ale Iranului a intrat în vigoare, luni, la ora 10:00 (ora de pe Coasta de Est) (n.r ora României 17:00). Potrivit armatei americane, navele vor avea permisiunea să tranziteze Strâmtoarea Ormuz dacă se deplasează între porturi care nu aparțin Iranului.

Iranul a condamnat blocada impusă de SUA în jurul porturilor sale, calificând-o drept o „încălcare gravă” a suveranității sale, în contextul în care retorica beligerantă a Washingtonului și Teheranului a zguduit o armistițiu fragil.

Aliații NATO, printre care Marea Britanie și Franța, au declarat că nu se vor lăsa antrenați în conflict prin participarea la blocadă, subliniind în schimb necesitatea redeschiderii căii navigabile, potrivit Reuters. 

Trump a reiterat poziția Washingtonului legată de amenințările nucleare

El a subliniat în continuare poziția Washingtonului cu privire la ambițiile nucleare ale Iranului, afirmând:

„Iranul nu va avea o armă nucleară… Dacă nu sunt de acord, nu există niciun acord… Nu va exista niciodată un acord. Iranul nu va avea o armă nucleară, iar noi vom recupera totul; fie îl vom recupera de la ei, fie îl vom lua”, a declarat Trump.

Reamintim că, în acest weekend, la Islamabad s-au desfășurat negocieri între Iran și SUA, mediate de Pakistan. Surse citate de Reuters spun că, în timpul negocierilor, a existat speranța unui progres, iar părțile au ajuns „foarte aproape” de un acord.

Totuși, divergențele privind dosarul nuclear, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și accesul Iranului la activele înghețate au blocat înțelegerea. Marți, Islamabadul a propus organizarea unei noi sesiuni de negocieri, care ar putea avea loc în zilele următoare.

 

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Ai cablu de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul costă 38.64 lei/lună în aprilie 2026
Gandul
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Mohammad Mohaddessin, opozant-cheie al regimului din Iran: „E nevoie de sute de mii de soldați pentru a ocupa Iranul” EXCLUSIV
Libertatea
Piedone a dezvăluit ce conține, de fapt, parizerul de pe piață! Mezelul e consumat zilnic de români
CSID
Motorul ce a rezistat 140.000 de KM fără schimb de ulei. Caz real cu acest model: „Era mâzgă, era pământ, era absolut îngrozitor”
Promotor