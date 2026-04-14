Avertismentul FMI: Economia globală riscă să intre în recesiune dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă

Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat marți asupra faptului că o escaladare suplimentară a conflictului cu Iranul ar putea declanșa o recesiune globală, dar și o reacție violentă pe piețele financiare, scrie The Guardian.

În raportul „World Economic Outlook”, FMI a afirmat că, în cel mai pesimist scenariu – în care prețurile petrolului, gazelor și alimentelor vor crește și vor rămâne ridicate în 2026 și 2027 – creșterea economică globală ar putea scădea sub 2% în 2026.

„Acest lucru ar însemna o situație critică, la un pas de o recesiune globală, care s-a produs de doar patru ori din 1980, iar două dintre acestei situații au fost, de fapt, asociate cu crize majore: criza financiară mondială și pandemia de Covid”, a declarat Gourinchas, adăugând că este vorba de „o rată de creștere extrem de scăzută pentru economia mondială”, potrivit BBC.

FMI a mai subliniat faptul că printre cele mai severe condiții care ar putea duce la o încetinire la nivel mondial s-ar număra prețurile petrolului care ar ajunge la o medie de 110 dolari pe baril în acest an și ar atinge 125 de dolari în 2027. Într-un astfel de scenariu, inflația ar putea ajunge la 6% anul viitor, iar băncile centrale ar fi obligate să majoreze ratele dobânzilor pentru a încetini ritmul creșterii prețurilor, mai spune FMI.

Scenariul de referință al FMI

Economistul-șef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a declarat pentru Financial Times (FT) că negocierile de la sfârșitul săptămânii trecute au declanșat o creștere a prețurilor petrolului „care ne-ar apropia de scenariul nefavorabil”.

„Eșecul negocierilor dintre Iran și SUA, blocada reciprocă impusă de SUA… ar putea agrava situația, blocând și mai mult petrolul în Strâmtoarea Ormuz, în loc să-i permită să ajungă pe piață”, a spus Gourinchas pentru FT.

Scenariul de referință al FMI, care a fost stabilit la începutul acestei luni, înainte de eșecul negocierilor de încetare a focului din weekend, prevedea o creștere de 3,1% în acest an și o inflație de 4,4%.

Înainte de izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu, prețurile petrolului se situau în jurul valorii de 70 de dolari pe baril, însă odată cu blocarea Strâmtorii Ormuz și cu eșuarea negocierilor de pace SUA-Iran, acestea au crescut vertiginos.