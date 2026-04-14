Italia suspendă acordul de cooperare în domeniul apărării cu Israelul

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat marți că guvernul său a suspendat un acord de cooperare în domeniul apărării cu Israelul, „având în vedere situația actuală” din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut de Meloni în timpul unei vizite la Verona, în nordul Italiei.

„Având în vedere situația actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat premierul italian, potrivit sursei citate.

Suspendarea acestui acord de cooperare reflectă deteriorarea relațiilor dintre cele două țări. Anterior izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, Italia era un aliat apropiat al Israelului.

O sursă a declarat sub protecția anonimatului pentru Reuters că premierul Giorgia Meloni a luat această decizie luni, împreună cu miniștrii săi de externe și al apărării, Antonio Tajani și Guido Crosetto, precum și cu viceprim-ministrul Matteo Salvini.

Potrivit Euractiv, acordul de cooperare dintre Italia și Israel în domeniul apărării a intrat în vigoare în 2016. Acesta acoperă o gamă largă de activități legate de apărare, inclusiv exerciții comune de instruire, schimburi între forțele armate, cercetare tehnologică și cooperare industrială.

În ultimele zile, forțele israeliene au tras focuri de avertisment care au avariat un vehicul italian care opera sub egida Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) în sudul Libanului. În urma acestor evenimente, ministrul italian de externe Antonio Tajani l-a convocat pe ambasadorul israelian și a subliniat că personalul italian „nu trebuie atins”.