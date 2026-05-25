Marco Rubio critică dur Hezbollah și își exprimă sprijinul pentru guvernul libanez

Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat Hezbollah că desfășoară o „campanie deliberată de destabilizare a țării”, în contextul în care gruparea armată continuă să se confrunte cu trupele israeliene care ocupă teritoriul din sudul Libanului.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
25 mai 2026, 05:21, Știri externe
Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a îndemnat duminică guvernul libanez să „revoce deciziile pe care le-a luat pentru a incrimina rezistența”, arată Al Jazeera.

El a condamnat, de asemenea, eșecul guvernului de a respinge recentele sancțiuni americane împotriva oficialilor legați de grupare.

Într-o declarație, Rubio și-a exprimat sprijinul pentru guvernul libanez și eforturile acestuia „de a asigura redresarea, reconstrucția, asistența internațională și un viitor stabil pentru cetățenii săi, cu sprijinul deplin al Statelor Unite”.

Hezbollah, „în schimb, încearcă în mod activ să tragă Libanul înapoi în haos și distrugere”, a spus el.

Administrația Trump a mediat negocierile de pace dintre Israel și guvernul libanez, pe care Hezbollah le-a respins în repetate rânduri.

Armata israeliană a continuat, de asemenea, să efectueze atacuri mortale în toată țara, în ciuda unui pretins „armistițiu” încheiat în aprilie.

