Inițiativă parlamentară. AUR propune scutirea de impozit pentru chiria studenților angajați

AUR propune scutirea de impozit pentru chiria studenților angajați prin intermediul unei inițiative parlamentare.
Petru Mazilu
30 mai 2026, 13:04, Politic
Alianța pentru Unirea Românilor anunță că a depus în Parlament o inițiativă legislativă care prevede introducerea unui regim fiscal neimpozabil pentru chiria suportată de angajatori în cazul studenților angajați cu vârsta de până la 26 de ani.

Proiectul, inițiat de deputatul AUR Bogdan Velcescu, stabilește un plafon de 1.000 de lei lunar și are ca obiectiv sprijinirea tinerilor care încearcă să își continue studiile în condițiile creșterii accelerate a costurilor de locuire din marile centre universitare și economice.

Bogdan Velcescu a spus că „discuțiile purtate direct cu studenții au arătat realitatea dificilă cu care se confruntă mulți dintre ei atunci când încearcă să își acopere cheltuielile de trai și să își continue studiile.”

„Am depus un proiect de lege pentru studenți. În urma unei dezbateri la care am participat, organizată de Inovis Pitești, cu studenții de la Drept, am înțeles că studenții au foarte mari probleme cu chiriile în centrele universitare. Mai exact, nu se pot descurca și cu salariul de student, și cu chiria dintr-un centru universitar precum București, Iași, Cluj, Timișoara și așa mai departe”, a declarat Bogdan Velcescu, deputat AUR.

Potrivit expunerii de motive, pentru mulți studenți care lucrează în timpul facultății, costul chiriei a devenit principalul obstacol în menținerea unui echilibru între pregătirea academică și activitatea profesională. Presiunea financiară generată de cheltuielile de locuire reduce accesul efectiv la oportunități profesionale și crește riscul abandonului universitar.

Proiectul prevede completarea unui articol din Codul Fiscal astfel încât contravaloarea chiriei, în limita a 1.000 de lei pe lună, să fie considerată venit neimpozabil pentru salariații studenți. Facilitatea va putea fi acordată doar în situația în care beneficiarul nu deține o locuință în proprietate sau în folosință în localitatea în care lucrează și există un contract de închiriere încheiat legal. Verificarea documentelor justificative va reveni angajatorului.

