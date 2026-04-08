Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul Greciei va interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare

Guvernul grec va introduce o interdicție privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, invocând impactul negativ asupra sănătății mintale și designul adictiv al platformelor online.
Radu Mocanu
08 apr. 2026, 12:43, Știri externe

Anunțul a fost făcut de premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care a luat această măsură după mai multe conversații cu părinți care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la comportamentul copiilor lor, menționând probleme precum dificultăți de somn, anxietate crescută și dependența de telefon.

„Grecia va fi printre primele țări care vor lua o astfel de inițiativă. Sunt sigur, însă, că nu va fi ultima. Scopul nostru este să împingem și Uniunea Europeană în această direcție”, a transmis șeful guvernului de la Atena, care a precizat că măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, notează Reuters.  

Guvernul a introdus măsuri premergătoare care să limiteze accesul copiilor în mediul digital, precum interzicerea telefoanelor mobile în școli și implementarea unor platforme de control parental pentru limitarea timpului petrecut online, iar un sondaj de opinie publicat în luna februarie arată că 80% dintre respondenți susțin o interdicție privind accesul la rețele de socializare. 

Ideea interzicerii accesului copiilor la rețelele de socializare este tot mai dezbătută în mediul public, în state precum Slovenia, Marea Britanie, Austria și Spania, după ce Australia a devenit anul trecut prima țară din lume care a restricționat accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. 

Citește și

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Shakira a vorbit despre despărțirea de Pique: „Am fost sfărâmată în mii de bucăți”
Gandul
Selectează Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Cancan
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate
Libertatea
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
CSID
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Promotor