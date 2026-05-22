Kövesi cere intervenția Comisiei Europene împotriva Greciei, acuzată că blochează activitatea Parchetului European

Procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, a sesizat Comisia Europeană în legătură cu modificări legislative și decizii recente ale autorităților elene care, potrivit EPPO, afectează funcționarea independentă și eficientă a Parchetului European în Grecia.
Gabriel Negreanu
22 mai 2026, 18:24, Justiţie
Demersul a fost făcut în baza Regulamentului UE privind condiționalitatea statului de drept, instrument care permite Uniunii să ia măsuri pentru protejarea bugetului european, inclusiv suspendarea unor plăți, atunci când încălcările statului de drept riscă să afecteze fondurile UE.

EPPO reclamă, în primul rând, modificarea rapidă a Codului grec de procedură penală, prin care a fost instituită o procedură specială pentru infracțiunile grave comise de membri ai Parlamentului. Potrivit Parchetului European, această schimbare limitează capacitatea instituției de a ancheta și trimite în judecată infracțiuni aflate în competența sa.

A doua problemă semnalată vizează refuzul Consiliului Judiciar Suprem elen de a recunoaște integral decizia Colegiului EPPO din 12 noiembrie 2025, prin care mandatele a trei procurori europeni delegați din Grecia au fost reînnoite pentru cinci ani. Presa elenă a relatat că instanța supremă din Grecia a acceptat prelungirea mandatelor doar pentru doi ani, nu pentru perioada de cinci ani decisă de EPPO.

În scrisoarea transmisă Comisiei Europene, Kövesi avertizează că aceste evoluții ridică „îndoieli serioase” privind respectarea de către autoritățile elene a obligației de cooperare loială prevăzute de articolul 4 alineatul 3 din Tratatul UE.

Context: EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu anchetarea fraudelor, corupției, spălării de bani și altor infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE. În Grecia, tensiunile dintre EPPO și autoritățile judiciare naționale au crescut pe fondul unor dosare cu miză politică, inclusiv anchete privind subvenții agricole și contracte publice.

