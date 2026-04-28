Marea Britanie vrea să limiteze accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Când ar urma să intre în vigoare

Anunțul a fost făcut în Parlament de ministrul educației, Olivia Bailey, care a declarat că autoritățile vor implementa o formă de limitare de vârstă sau de funcționalitate pentru accesul minorilor la rețelele sociale, scrie Sky News.

Decizia vine după ce Camera Lorzilor a susținut, pentru a patra oară, o propunere de interzicere totală a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani. Totuși, membrii Camerei Comunelor au respins anterior proiectul, argumentând că este necesară finalizarea unei consultări publice înainte de adoptarea unei măsuri definitive.

Potrivit oficialilor britanici, guvernul nu mai discută dacă vor fi aplicate restricții, ci doar forma exactă pe care acestea o vor lua. Olivia Bailey a precizat că executivul dorește să introducă o obligație legală pentru secretarul de stat, astfel încât măsurile să devină obligatorii după finalizarea consultării.

Autoritățile susțin că au analizat opiniile exprimate de părinți, profesori și organizații care lucrează cu copii. Mii de persoane au participat la consultare, iar guvernul consideră că actualul mod de funcționare al platformelor sociale nu mai oferă suficientă protecție pentru minori.

În plus, ministrul educației a transmis că se iau în calcul și măsuri suplimentare, precum limitarea accesului la platforme în anumite intervale orare. Aceste eventuale restricții digitale ar putea limita folosirea aplicațiilor în timpul nopții sau în perioade considerate nepotrivite pentru copii.

Model internațional

Propunerea este susținută puternic de Partidul Conservator, care solicită de mai multe luni măsuri ferme pentru reducerea expunerii copiilor la conținut considerat nociv. Secretarul educației din umbră, Laura Trott, a declarat că votul din Camera Lorzilor reprezintă un pas uriaș pentru siguranța copiilor.

Dacă măsurile vor fi adoptate, Regatul Unit ar urma exemplul Australiei, care a anunțat deja restricții similare pentru accesul minorilor la social media. Alte state europene, precum Franța și Spania, analizează la rândul lor măsuri asemănătoare.

Decizie așteptată până la finalul anului

Oficialii guvernamentali au transmis că o hotărâre finală ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului, după încheierea consultării publice. Ministrul mediului, Emma Reynolds, a precizat că autoritățile vor acționa relativ rapid după publicarea concluziilor.

Măsurile discutate reflectă o preocupare tot mai mare la nivel european privind efectele utilizării excesive a rețelelor sociale asupra sănătății mintale și dezvoltării copiilor. Specialiștii avertizează că accesul necontrolat la platforme digitale poate crește riscul de expunere la conținut violent, bullying online și dependență de tehnologie.