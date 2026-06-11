Canada. Proiectul de lege privind interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani ajunge în parlament

Proiectul de lege privind interzicerea rețelelor sociale în rândul copiilor cu vârsta de sub 16 ani ajunge în parlamentul canadian. Potrivit unui oficial guvernamental citat de Reuters, inițiativa vizează și creșterea siguranței chatbot-urilor AI prin înființarea unei autorități de reglementare digitală care să stabilească standarde de siguranță.

În cazul în care proiectul de lege va fi adoptat, companiile care nu respectă prevederile ar putea fi sancționate cu amenzi de 3% din veniturile globale sau de până la 10 milioane de dolari canadieni (7,2 milioane de dolari).

„Platformele de socializare și chatbot-urile bazate pe inteligența artificială sunt concepute pentru a capta atenția. Acestea nu susțin dezvoltarea sănătoasă a copiilor și au devenit o sursă de anxietate, izolare, depresie și o serie de alte provocări legate de sănătatea mintală pentru mulți tineri canadieni”, a declarat Marc Miller, ministrul identității și culturii canadiene, potrivit sursei citate.

Oficialii guvernamentali au subliniat că ar putea dura un an până la adoptarea proiectului de lege și 18 luni pentru înființarea autorității de reglementare digitală odată ce acesta va fi adoptat.

Prezentarea proiectului de lege are loc la câteva săptămâni după ce familiile afectate de unul dintre cele mai grave atacuri armate din țară au dat în judecată OpenAI. Acestea susțin că firma știa că presupusul ucigaș plănuia atacul pe ChatGPT, însă nu a alertat autoritățile.

Și alte țări iau în calcul înăsprirea regulilor privind siguranța copiilor în mediul online

Informațiile privind proiectul de lege din Canada vin în contextul în care și țări din Europa, precum Franța, Marea Britanie, Danemarca sau Polonia, iau în calcul să înăsprească regulile privind utilizarea rețelelor sociale de către copii.

Pe de altă parte, Grecia a anunțat în aprilie că va interzice accesul persoanelor cu vârsta sub 15 ani începând cu ianuarie 2027.

În decembrie 2025, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. La o lună după introducerea legii, companiile de social media au dezactivat aproape 5 milioane de conturi ale adolescenților.