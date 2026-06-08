Marea Britanie ia în calcul interzicerea rețelelor de socializare „dăunătoare” pentru copiii sub 16 ani

Prim-ministrul britanic Keir Starmer urmează să anunțe o posibilă interdicție a platformelor online „dăunătoare” pentru copiii sub 16 ani, scrie Reuters, care mai menționează că va fi păstrat accesul la forme mai sigure de rețele de socializare, potrivit unui articol publicat luni de ziarul Times.

Potrivit informațiilor citate, Keir Starmer ar urma să susțină un discurs în cursul zilei de luni și a luat această decizie după discuții cu o serie de părinți.

După analizarea mai multor exemple internaționale, cum sunt măsurile adoptate în Australia, care a introdus o interdicție pentru copiii sub 16 ani în decembrie anul trecut, Starmer a ajuns la o concluzie asemănătoare.

Întrebată despre aceste planuri, o sursă de la Downing Street a declarat: „Prim-ministrul nu se teme să se confrunte cu companiile de tehnologie și cu șefii acestora pentru a proteja tinerii.”

Totuși, o altă sursă apropiată discuțiilor a precizat că este puțin probabil ca o interdicție formală să fie anunțată chiar în această săptămână.

În schimb, guvernul britanic ar putea prezenta măsuri privind prevenirea producerii online de imagini cu caracter sexual de către copii, materiale care pot fi apoi folosite în cazuri de sextorsionare.

Discuții europene și îngrijorări tot mai mari

Îngrijorările legate de efectele rețelelor sociale asupra sănătății mintale și siguranței online au determinat Marea Britanie să lanseze o consultare publică privind accesul copiilor la aceste platforme.

Au fost analizate inclusiv restricții de vârstă, limite de timp și modificări ale designului aplicațiilor pentru reducerea dependenței.

Și alte state europene iau în calcul măsuri similare, precum Franța, Danemarca și Polonia, care discută despre înăsprirea regulilor pentru minori.

Grecia a anunțat deja în aprilie că va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale începând din ianuarie 2027.

Conform unui comunicat al biroului său, Starmer urmează să se concentreze în discursul de luni pe modul în care tehnologia poate aduce „schimbări pozitive” în societate.

În prezent, legea britanică privind siguranța online obligă deja platformele de social media să ia măsuri pentru protejarea copiilor de conținut ilegal sau dăunător.